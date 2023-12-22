Samanyolu Haber /Gündem / Yeşilay Şube Başkanı uyuşturucudan tutuklandı, AKP'li eski vekil 'kumpas' diyerek savundu /22 Aralık 2023 09:28

Yeşilay Şube Başkanı uyuşturucudan tutuklandı, AKP'li eski vekil 'kumpas' diyerek savundu

Yeşilay’ın Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu, 800 gram uyuşturucu ile yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçta hassas terazi de ele geçirildi. İddiaları yalanlayan Zorlu, “Araç kiralıktı” dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, geçen hafta Kilis’e geldi ve teşkilatla toplantı yaptı. Kilis ziyareti sonrasında araç konvoyuyla Şanlıurfa’ya geçti. Konvoyda yer alan Yeşilay Başkanı Ahmet Zorlu’nun kullandığı araç, Urfa’dan dönerken trafik kazası yaptı. Araç Gaziantep’te tamirciye bırakıldıktan sonra uyuşturucu ihbarı yapıldı. Jandarma araçta 800 gram uyuşturucu, hassas terazi, tuşlu telefon ele geçirdi. Kilis’te bulunan Zorlu Gaziantep’e çağrıldı. Savcılıkta ifadesi alındı ve mahkemece tutuklandı. Suçlamaları reddeden Zorlu “Benim haberim yok, araç kiralık” diye ifade verdi. Jandarma ihbarın yapıldığı telefonu araştırıyor.

Zorlu’nun Kilis’te birlikte siyaset yaptığı eski AKP Kilis Milletvekili Reşit Polat, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Burası küçük bir şehir, herkes birbirini tanır. Ahmet Zorlu da AK Partili bir arkadaşımız. Eğitimci biri, ben de inanamıyorum, tanıdığım kadarıyla bunu yapabilecek biri değil. Bir yanlışlık var diye düşünüyorum” dedi.

Ahmet Zorlu, eski AKP Kilis Milletvekili Reşit Polat’ın danışmanlığını da yapmıştı. 2019 yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ‘’Sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılığına karşı’’ yarışma düzenleyen Ahmet Zorlu, dereceye giren öğrencilere plaket de vermişti.

Bir dönem AKP’nin eski Kilis Milletvekili Reşit Polat’a danışmanlık yapan Ahmet Zorlu, okullarda bağımlılık karşıtı yarışmalar düzenlemişti.
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