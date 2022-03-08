Yiğit Bulut'tan Erdoğan'ı kızdıracak çıkış! Saray'da Zelenskiy çatlağı

Rusya- Ukrayna savaşı sürerken Saray'dan dikkat çeken bir Zelensky açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'i topa tuttu. Yiğit Bulut'un işgali haksız bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine açıklama yapması dikkat çekti.





" İSRAİL İTMELİ ZELENSKY GERÇEĞİNİ KONUŞALIM"

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Yiğit Bulut, ABD'li finansör George Soros'un desteklediği iddia edilen Turuncu Devrimi hatırlatarak, "Yarın Soros destekli, Ukrayna Halkını ölüme götüren, İsrail İtmeli Zelensky gerçeğini konuşalım, bir ülke ve halkı kullanılıp atılıyor, algılanana değil Gerçeğe Bakalım birlikte!!" ifadelerini kullandı.





ETHEM SANCAK'A DA DESTEK ATMIŞTI

Yiğit Bulut geçtiğimiz günlerde de Rusya'da temaslarda bulunan ve NATO'yu emperyalist olarak gören iş insanı Ethem Sancak'a destek çıkan bir paylaşım yapmıştı.





Rusya'da katıldığı TV programında " SİHA'ların bu amaçla kullanılacağını düşünemedik" diyen Sancak'a "Ethem Sancak mükemmel konuşmuş mandacı bütün kafalar bulup çok iyi dinlesin!" diye destek veren Yiğit'in son paylaşımının sonuçları merakla bekleniyor.