Samanyolu Haber /Gündem / Yiğit Bulut'tan Erdoğan'ı kızdıracak çıkış! Saray'da Zelenskiy çatlağı /08 Mart 2022 11:19

Yiğit Bulut'tan Erdoğan'ı kızdıracak çıkış! Saray'da Zelenskiy çatlağı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'i sert sözlerle hedef aldı.

SHABER3.COM

Rusya-  Ukrayna savaşı sürerken Saray'dan dikkat çeken bir Zelensky açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı  Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi  Yiğit Bulut, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'i topa tuttu. Yiğit Bulut'un işgali haksız bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine açıklama yapması dikkat çekti.

" İSRAİL İTMELİ ZELENSKY GERÇEĞİNİ KONUŞALIM"
Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Yiğit Bulut, ABD'li finansör George Soros'un desteklediği iddia edilen Turuncu Devrimi hatırlatarak, "Yarın Soros destekli, Ukrayna Halkını ölüme götüren, İsrail İtmeli Zelensky gerçeğini konuşalım, bir ülke ve halkı kullanılıp atılıyor, algılanana değil Gerçeğe Bakalım birlikte!!" ifadelerini kullandı.

ETHEM SANCAK'A DA DESTEK ATMIŞTI
Yiğit Bulut geçtiğimiz günlerde de Rusya'da temaslarda bulunan ve NATO'yu emperyalist olarak gören iş insanı Ethem Sancak'a destek çıkan bir paylaşım yapmıştı.

Rusya'da katıldığı TV programında " SİHA'ların bu amaçla kullanılacağını düşünemedik" diyen Sancak'a "Ethem Sancak mükemmel konuşmuş mandacı bütün kafalar bulup çok iyi dinlesin!" diye destek veren Yiğit'in son paylaşımının sonuçları merakla bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yiğit Bulut'tan Erdoğan'ı kızdıracak çıkış! Saray'da... Sonraki Haber >>

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

'Mariupol’da durum felaket'

'Mariupol’da durum felaket'

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

[Harun Tokak] Gülpembe

[Harun Tokak] Gülpembe

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?

Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:41:26