Yıkılan apartmanın 'oturulamaz' raporu vardı!

Elazığ’ın Maden ilçesinin Gezin Mahallesi'nde depremde yıkılan Mavi Göl Apartmanı'nın hasarlı olduğu ve oturulamaz raporu verilmiş olduğu iddia edildi.





Binaya komşu esnaflar, binanın 1994 yılında inşâ edildiğini, daha önce yaşanan depremlerden dolayı hasar gördüğünü, yapılan etüt çalışmalarında Mavi Göl Apartmanı için "oturulamaz raporu" verildiğini belirtti.





"MÜLK SAHİPLERİ YIKIMA MÜSAADE ETMEMİŞTİ!"





Depremden hemen sonra askerlerle birlikte kurtarma faaliyetlerine katılan ve yaralıların çıkartılmasında yardım eden birçok sakinin ortak görüşü binanın yıkılmasının sürpriz olmadığı.





Mavi Apartmanı 6.6 büyüklüğündeki depremde yerle bir oldu.





İsmini vermek istemeyen bir esnaf, “Mülk sahipleri binanın yakılmasına müsaade etmedi. Burada yaşayan herkes binanın sağlam olmadığını biliyordu ve burada sadece bu binanın yıkılması kimse için sürpriz olmadı.” dedi.





12 YAŞINDAKİ MİRAÇ DA MAVİ APARTMANI'NIN ENKAZINDAN KURTARILMIŞTI





Depremde mülk sahibi olduğu belirtilen Meriç Dişli sabah saatlerinde enkazdan kurtarılmış, ondan yaklaşık 1 saat sonra da 6 aylık hamile eşi Pınar Dişli ve 12 yaşındaki oğlu Miraç enkaz altında çıkarılmıştı.





Ancak Miraç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





Enkaz kaldırma çalışmalarını takip eden bir başka esnaf ise eski binaların zarar görmediğini belirterek, “50 yıllık kerpiç binaya bir şey olmadı, fakat koskoca apartman yıkıldı. Binanın yakılması hiçbirimiz için sürpriz olmadı.” dedi.