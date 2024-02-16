Yıkılan bina az hasarlı görünüyor, depremzede yardım alamıyor

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen depremzedelerin sıkıntıları bitmiyor. Sıkıntıların başında barınma ve maddi sorunlar geliyor.



Gaziantep Nurdağı’ndaki Nilüfer Apartmanı 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkıldı, binada bulunan yaklaşık 90 kişi hayatını kaybetti.



Depremzede sağlık personeli Ali Yiğit de depremde annesini ve kardeşlerini bu apartmanda kaybetti.



"BU EV NASIL AZ HASARLI?"



6 Şubat 2023’ten sonra ne konteyner ne de başka bir yardım alabildiğini söyleyen Ali Yiğit, binasının az hasarlı gösterilmesi nedeniyle kira yardımından dahi faydalanamadığını belirtti.



Yıkılan evinin fotoğrafını gösteren Yiğit, “Tüm evraklar elimde. Bu ev nasıl az hasarlı olabilir?” diye sordu.



Yiğit’in ikametgahı yıkılan Nilüfer Apartmanı’nda değil başka bir adreste gözüküyor. O adreste ise bina dahi yok. Sadece bir dükkan var. Yapılan yanlıştan dolayı Yiğit, ne kira yardımından ne de başka bir haktan yararlanabiliyor.



BİR YILDIR MUHATAP BULAMIYOR



“12 ay geçti depremin üzerinden, tam bir sene. Hala kira yardımı, konteyner yardımı hiçbir şeyden faydalanamadım” diyen Yiğit, muhatap dahi bulamadığını belirterek “Biz burada ikame ediyoruz, yardımdan yararlanmak istiyoruz dediğimizde ‘Sizin eviniz az hasarlı görünüyor’ deyip gönderdiler. O zaman ikametimizi alın evimize dedik. Hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Umudumuzu yitirdik artık. En yetkili kişiler bile bizi başından savıyor" ifadelerini kullandı.