Samanyolu Haber /Gündem / Yıkılan bina az hasarlı görünüyor, depremzede yardım alamıyor /16 Şubat 2024 20:58

Yıkılan bina az hasarlı görünüyor, depremzede yardım alamıyor

Depremzede Ali Yiğit, Gaziantep Nurdağı’nda yıkılan Nilüfer Apartmanı’nda ailesini kaybetti. Yiğit, binasının az hasarlı gösterilmesi nedeniyle kira yardımından dahi faydalanamadığını belirtti.

SHABER3.COM

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen depremzedelerin sıkıntıları bitmiyor. Sıkıntıların başında barınma ve maddi sorunlar geliyor.

Gaziantep Nurdağı’ndaki Nilüfer Apartmanı 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkıldı, binada bulunan yaklaşık 90 kişi hayatını kaybetti.

Depremzede sağlık personeli Ali Yiğit de depremde annesini ve kardeşlerini bu apartmanda kaybetti.

"BU EV NASIL AZ HASARLI?"

6 Şubat 2023’ten sonra ne konteyner ne de başka bir yardım alabildiğini söyleyen Ali Yiğit, binasının az hasarlı gösterilmesi nedeniyle kira yardımından dahi faydalanamadığını belirtti.

Yıkılan evinin fotoğrafını gösteren Yiğit, “Tüm evraklar elimde. Bu ev nasıl az hasarlı olabilir?” diye sordu.

Yiğit’in ikametgahı yıkılan Nilüfer Apartmanı’nda değil başka bir adreste gözüküyor. O adreste ise bina dahi yok. Sadece bir dükkan var. Yapılan yanlıştan dolayı Yiğit, ne kira yardımından ne de başka bir haktan yararlanabiliyor.

BİR YILDIR MUHATAP BULAMIYOR

“12 ay geçti depremin üzerinden, tam bir sene. Hala kira yardımı, konteyner yardımı hiçbir şeyden faydalanamadım” diyen Yiğit, muhatap dahi bulamadığını belirterek “Biz burada ikame ediyoruz, yardımdan yararlanmak istiyoruz dediğimizde ‘Sizin eviniz az hasarlı görünüyor’ deyip gönderdiler. O zaman ikametimizi alın evimize dedik. Hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Umudumuzu yitirdik artık. En yetkili kişiler bile bizi başından savıyor" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yıkılan bina az hasarlı görünüyor, depremzede yardım... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:52:32