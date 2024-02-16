Marmara'da dehşet anları... 'Batuhan A' gemisinin batma anları ortaya çıktı













Marmara Denizi'nde su alan ‘BATUHAN A’ isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi dün battı. Saat 06.25’te yardım sinyali gönderen gemi ile saat 07.12’de sinyal kesildi.Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor" açıklamasını yaptı.Mürettebatı arama çalışmaları sürerken, kayıpların isimleri de belli oldu. Mermer tozu yükünü Gemlik Limanı'na götürmek üzere, dün saat 20.30'da Marmara Adası Badalan Limanı'ndan kalkış yaptığı öğrenilen gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ve Hüseyin Tutuk olduğu öğrenildi.Kayıp 6 mürettebattan olan Hüseyin Tutuk'un geminin batma anlarını kayıt altına aldığı ve Manisa'da yaşayan eşine yolladığı ortaya çıktı.Olaydan 4 gün önce gemide çalışmaya başlayan Tutuk, batmak üzere olan gemiyi göstererek, "Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, gemi batıyor. 5'inci, 6'ncı elbisem gece 01.00'den bu yana. 6 saattir aynı yerdeyiz" dediği duyuluyor.Marmara Denizi açıklarında batan geminin battığı yer tespit edilmişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, geminin, 51 metre derinlikte, deniz tabanındaki görüntüleri ortaya çıktı.Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için saat 17.00 itibarıyla dalışın gerçekleştirileceğini belirttiği, TCG AKIN Gemisinin yer sabitleme çalışmaları sırasında halatının koptuğu ve dalışın gerçekleştirilemediği öğrenildi. Arama çalışmalarını denize açılarak takip eden Vali Mahmut Demirtaş, gerekli önlemlerin alınmasının ve sabitlemenin yapılmasının ardından, ‘BATUHAN A’ isimli gemiye ulaşmak için dalgıçların bu gece ya da yarın sabah erken saatte dalışı gerçekleştireceğini belirtti.Demirtaş, " Hava muhalefeti ve beklenmeyen olumsuz gelişmeler nedeniyle dalış saat 17.00 itibarıyla yapılamadı. Bu gece ya da en geç yarın sabah dalgıçlarımız batan gemiye ulaşacak. Ekiplerimiz, büyük bir özveri ve fedakarlıkla 6 mürettebatın bulunması için çalışıyor. Gece- gündüz demeden hem Mudanya hem de Karacabey ilçelerinde kurulan kriz merkezlerinde süreç yakinen takip ediliyor" dedi.1300 ton yük kapasiteli ticari geminin, 1250 tonluk normal yük ile seyir halindeyken batmasının nedeni de araştırılıyor. Gemide taşınan mermer tozunun üzerinin kapatıldığı brandanın sabitlenmediği ve fırtına nedeniyle bir kısmının havalanarak yükün üzerine deniz suyunu taşıdığı, aynı zamanda yağışın, üzeri açılan mermer tozuna direkt temasıyla, yükün artan ağırlığının geminin dengesini bozduğu belirtiliyor. Böylece ağırlığı artarak dengesi bozulan geminin, yan yatıp su almaya başlayarak battığı ihtimali üzerinde duruluyor.