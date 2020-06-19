Samanyolu Haber /Ekonomi / Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı /19 Haziran 2020 20:20

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 7,02 TL iken, bu anket döneminde 6,99 TL'ye geriledi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 9.38'den yüzde 9.54'e çıktı.

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Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre mayıs döneminde 7.02 TL olan yıl sonu dolar beklentisi bu anket döneminde 6.99 TL’ye geriledi.

12 ay sonrası dolar beklentisi ise değişmeyerek 7.22 TL seviyesinde sabit bırakıldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,38 iken, bu anket döneminde yüzde 9,54 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,20 iken, bu anket döneminde yüzde 9,03’e yükseldi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,30 ve yüzde 8,38 olarak gerçekleşti.
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