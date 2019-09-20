Samanyolu Haber /Gündem / Yıllar sonra ''makara'' cevabı /20 Eylül 2019 17:43

Yıllar sonra ''makara'' cevabı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakara Sûresi ile alay eden Egemen Bağış'ı bugün Çekya'ya büyükelçi olarak tayin etti. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu bu tayine çarpıcı bir cevap verdi.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çekya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alındı. 

Bigalı'nın yerine Egemen Bağış büyükelçi olarak tayin edildi.

AKP'Lİ VEKİL O HAKARETE BAKARA SÛRESİ'NDEN CEVAP VERDİ

Egemen Bağış'ın Prag büyükelçiliğine tayin edildiği gün AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu çarpıcı bir çıkış yaptı. 

Yeneroğlu şahsi Twitter hesabında şunları yazdı: “Bilmezler mi ki Allah onların gizlediklerini de bilir açığa vurduklarını da...’ Bakara Sûresi, 77. Müslümanların kutsal değerleri ve ilkeleriyle dalga geçenlere saygı göstermemizi kimse beklemesin! Hayırlı cumalar dilerim.” 

Yeneroğlu bu ifadelerle isim vermeden Bakara Sûresi ile alay eden Bağış'ı ima etti. 

EGEMEN BAĞIŞ VE METEHAN DEMİR KUR'AN-I KERİM İLE ALAY ETTİ

Bağış'ın hem Kur'an-ı Kerîm hem de Müslümanlarla alay eden sözleri 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında telefon tapelerinde yer almıştı. 

Dönemin Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir ile Egemen Bağış arasında geçen telefon görüşmesinde Kur'an-ı Kerîm'de geçen Bakara Sûresi ile alay edilmişti. 

Bağış'ın telefonda sarf ettiği, "Her Cuma bir ayet sallıyorum, bu Bakara iyi makara." şeklindeki sözleri infiala sebep olmasına rağmen AKP lideri Erdoğan, Bağış'ı himaye etmeye devam etmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yıllar sonra ''makara'' cevabı Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

Arı duasına çıkanlara arılar saldırdı

Arı duasına çıkanlara arılar saldırdı

Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı

Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:29:04