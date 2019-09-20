Yıllar sonra ''makara'' cevabı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çekya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alındı.

Bigalı'nın yerine Egemen Bağış büyükelçi olarak tayin edildi.

AKP'Lİ VEKİL O HAKARETE BAKARA SÛRESİ'NDEN CEVAP VERDİ

Egemen Bağış'ın Prag büyükelçiliğine tayin edildiği gün AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu çarpıcı bir çıkış yaptı.

Yeneroğlu şahsi Twitter hesabında şunları yazdı: “Bilmezler mi ki Allah onların gizlediklerini de bilir açığa vurduklarını da...’ Bakara Sûresi, 77. Müslümanların kutsal değerleri ve ilkeleriyle dalga geçenlere saygı göstermemizi kimse beklemesin! Hayırlı cumalar dilerim.”





Yeneroğlu bu ifadelerle isim vermeden Bakara Sûresi ile alay eden Bağış'ı ima etti.





EGEMEN BAĞIŞ VE METEHAN DEMİR KUR'AN-I KERİM İLE ALAY ETTİ





Bağış'ın hem Kur'an-ı Kerîm hem de Müslümanlarla alay eden sözleri 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında telefon tapelerinde yer almıştı.





Dönemin Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir ile Egemen Bağış arasında geçen telefon görüşmesinde Kur'an-ı Kerîm'de geçen Bakara Sûresi ile alay edilmişti.