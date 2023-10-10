Samanyolu Haber /Gündem / Yıllarca kendi sağlığımızla oynamışız! Yumurtaları sakın böyle kullanmayın /10 Ekim 2023 09:40

Yıllarca kendi sağlığımızla oynamışız! Yumurtaları sakın böyle kullanmayın

Uzmanlar, yumurtanın zengin besin içeriklerine sahip olması açısından her gün tüketmemiz gerektiğini belirtiyorlar.. Yumurtaalırken ve tüketirken kesinlikle dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var.

SHABER3.COM

Gözden kaçan ve dikkat edilmeyen alışkanlıklar yumurtaları zengin bir protein kaynağından çok zehre dönüştürüyor. Yumurtanın zehre dönüşmemesi için detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. İlk başta yumurtayı sakın kartonundan çıkarmayın... Yumurta, en faydalı besinlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Yumurtanın besin değerinin düşmemesi için dikkatli bir şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Yumurtaalırken, saklarken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri çoğu kişi bilmiyor. Yumurta satın alırken son kullanma tarihine mutlaka bakın. Çatlamış yumurtaları anında çöpe atın. Yumurta kabuklarının kirli olduğunu düşünenler yumurtayı buzdolabına dizerken yıkayıp yerleştiriyor. Bu büyük hatayı sakın yapmayın. Yumurtayı yıkamak, daha zararlı hale getiriyor. Yumurta aldıktan sonra eve getirir getirmez kartonundan çıkarmayın! Kartonlar, sadece yumurtanın kırılmasını önlemek için değil. Aynı zamanda hayati bir önemi daha var. Yumurtayı, buzdolabına kartonuyla birlikte koyun. Buzdolabında bulunan yiyeceklerin kokularının yumurtaya gözeneklerden geçmesini önlüyor.

Ayrıca pişmemiş yumurta kabuklarında çeşitli bakteriler bulunuyor. Yumurtaları kartonundan çıkarırsak, buzdolabında temas ettiği farklı yiyeceklere bu bakterileri geçirebilir. Peki, yumurtanın taze mi yoksa bayat mı olduğu nasıl anlaşılır? Bunun için ufak bir test yapabilirsiniz. Su dolu büyük bir bardağa yumurtayı bırakın. Yumurta suya batıp yatay duruyorsa taze, yarı yatay durursa 8-10 günlük, suyun yüzeyine çıkıyorsa bayat demektir. Ayrıca yumurtayı kırınca da taze olup olmadığı anlaşılır. Taze yumurta kırıldığında sarısı dağılmaz, bombeli bir şekilde kalır, rengi parlak sarıdır ve yumurtanın akı sarısından kolay ayrılmaz. Bayat yumurta kırıldığında ise sarısı yassılaşır ya da dağılır, akının akışkanlığı azalmıştır, su gibidir. Yumurta sabah kahvaltılarının vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer almaktadır. Lezzetli olmasının yanı sıra oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. Her sabah kahvaltıda, minimum 1 adet yumurta tüketilmelidir. Yumurta beyaz ve sarı olmak üzere ikiye ayrılır. Yumurtanın beyazının, yalnızca protein ihtiyacınızı karşıladığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Protein açısından oldukça zengin olduğu gibi, vitamin ve mineraller açısından da oldukça zengindir. Yumurtanın beyazı; A, B, B2, B5, B9, B12, D, E vitaminlerini barındırır. Diş ve kemik sağlığı açısından her gün mutlaka yumurta tüketilmelidir. Yumurtanın beyazı ayrıca insan vücudu için oldukça önemli olan mineralleri de barındırır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yıllarca kendi sağlığımızla oynamışız! Yumurtaları... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:08:40