Yılmaz Büyükerşen: Üzülmedim ama kırıldım

Eskişehir'de 25 yıldır büyükşehir belediye başkanlığı yapan ve 6'ncı dönem için CHP'den adaylık başvurusunda bulunan Yılmaz Büyükerşen bu kez aday gösterilmedi. 86 yaşındaki Büyükerşen'in yerine, onun işaret ettiği Ayşe Ünlüce aday gösterildi.



"BU DÖNEM, 25 SENE DOLUNCA ADAY OLMAMAYI DÜŞÜNÜYORDUM"



Bu akşam SÖZCÜ TV’de İpek Özbey'in sunduğu Nokta Atışı programına konuk olan Büyükerşen süreci şöyle özetledi:



* "Bu dönem, 25 sene dolunca aday olmamayı düşünüyordum. 'Artık yeter' diyordum. Bir de değişimcilik çıktı. Benim yaşlı olduğum da belli. 86 yaşındayım. Tadında bırakalım bu işi, artık dinleneyim. Yazacağım yazılar, okuyacağım kitaplarım var, yeni kitaplar yazacağım.



* Bu durumdayken biliyorsunuz adaylık için son başvuru tarihi geçtiğimiz ayın 5'i akşamı saat 5'e kadardı. İl başkanımız, yeni Genel Başkanı'mıza telefon ediyor. Diyor ki 'Bizde büyükşehir belediye başkan adayı çıkmadı. Ne yapacağız? Bu saate kadar hiçbir müracaat olmadı'. Onun üzerine kendisi talimat vermiş, demiş ki 'Acele kendilerini görün, dilekçelerini alın saat 17.00'yi geçirmeden bana internetle geçin ve bilgisayardan girsin'. Biz de talimat kabul ettik yeni Genel Başkan'ın sözlerini. Hemen ben de bu niyette olmadığım halde bir problem çıkarmış olmamak için dilekçemi de yazdım, diğer iki arkadaşımla beraber gönderdik.



"ANKET OLUNCA ZATEN KIRILDIK"



* Bakıyoruz ilan edilmeye başlandı adaylar. Biz yokuz. 'Niye?' dedik bu kadar uzadı. Dediler ki 'Anket yaptırıyoruz'. 'Ne anketi yaptırıyorsunuz?'. 'Halk sizi istiyor mu, istemiyor mu?' Bana imalı bir şekilde, 'Sizin de yaşınız 86 oldu, biliyorsunuz yenilikçiler var. Yenilik isteniyor'. 'Ne olacak, ne yapacağız? Bırakalım o zaman'. 'Yok' dediler, anket yaptırıyoruz.



* Genel Başkan ile Ankara'da görüştük. Anketlerin sonuçlarında benden memnuniyet 80 çıkmış 100 üzerinden. Fakat demişler ki 'Bu tamam da bir de Eskişehir'de acaba değişim isteniyor mu, istenmiyor mu?' O da anket. Anket olunca zaten kırıldık. Üç belediye başkanı, üçümüz de kırıldık."