Samanyolu Haber /Gündem / Doğalgaza zam olacak mı? Bakandan açıklama geldi /11 Ocak 2024 22:58

Doğalgaza zam olacak mı? Bakandan açıklama geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şu anda doğalgazda gözüken herhangi bir zam yok. Bu kış bir zam planlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

PETROL ÜRETİMİ

Türkiye'deki petrol üretimiyle ilgili Bayraktar şunları söyledi;

*2016 yılında Türkiye Petrolleri'nin toplam petrol üretimi günlük 35 bin varildi. Bugün, o günkü üretim rakamını ikiye katlayacak değere ulaştık.

*Bu yılın sonunda hedef 100 bin varil. Bir taraftan üretim çalışmalarına devam ediyoruz, bir yanda keşif çalışması yapıyoruz.

*Üzerine beton dökülüp kapatılan kuyulara sondaj yaptığımızda farklı netice aldığımız sahalar oldu.

*Batman'da ve Adıyaman'da petrol üretiyoruz. Bu 100 bin varil üretildiğinde 2024'te 175 ile 200 bin varile gelmek demek. Bu da şu demek, Türkiye ihtiyacının yüzde 20'sini burada üretiyor demek. 90-100 kuyu açıldığında bu rakama geleceğiz.

DOĞALGAZA ZAM AÇIKLAMASI

Doğalgaz zammıyla ilgili de Bakan Bayraktar, "Şu anda doğalgazda gözüken herhangi bir zam yok. Bu kış bir zam planlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

KARADENİZ GAZI

Karadeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili Bakan Bayraktar, "Deniz tabından sonra 2500 metreye kadar sondaj yapıyoruz. Gazı buradan çıkarıyoruz ve karaya taşıyoruz. Keşif zorlu bir süreçti ama üretime geçmek daha zor bir süreç. O sahada gaz üretmeye başladık. Gaz evde kullanılıyor. İlk etapta 10 milyon metreküp hedefimiz var. Şu an günlük 2,2 milyon metreküp yapıyoruz. İlk fazda hedefimiz bu. İkinci fazda 40 milyon metreküpe çıkaracağız. 40 milyona çıktığımız zaman 15 milyon hanenin gazını karşılamış olacağız" dedi.
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