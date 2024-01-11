Trabzonspor Karadeniz derbisinde Samsunspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan Karadeniz derbisini Trabzonspor 2-1 kazandı.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Filip Benkovic ve 45+1. dakikada Paul Onuachu kafa vuruşlaryla kaydetti. Samsunspor'un tek golü 90+5. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı'dan geldi.



Bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini beş maça çıkaran Trabzonspor, puanını 36'ya yükseltti. Samsunspor ise 18 puanda kaldı.



GOLLER KAFAYLA GELDİ



Trabzonspor, Filip Benkovic'in golüyle öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde savunmanın arkasında Benkovic, yatarak kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.



İlk yarının uzatma dakikaları oynanırken Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Sağ taraftan ceza alanı çizgisindeki Visca'nın ortasında, altıpas içinde yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu.



Samsunspor'un 90+5. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda Taylan Antalyalı, topu ağlara göndererek farkı bire indirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Trabzonspor'un galibiyeti ile sona erdi.



TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ



Papara Park'ta oynanan karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer boşluklar olduğu gözlendi.



Samsunspor taraftarları ise Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. 2 bine yakın kırmızı-beyazlı taraftar, kendilerine ayrılan misafir takım tribününü doldurarak takımlarına destek verdi.



Konuk takım tribünlerindeki taraftarlar, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor otobüsünün yaptığı kazanın yıl dönümüne yakın oynanan karşılaşma için siyah renkli giysiler giyerek tribünde yer aldı.



ABDULLAH AVCI 11'İ BOZMADI



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçı 11'ini bozmadı. Deneyimli teknik adam, art arda 2 hafta aynı 11'i sahaya sürdü.



Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok, maç kadrosunda yer almadı. Transfer görüşmesi yapması için izin verilen Tonio Teklic de maç kadrosunda bulunmadı.



Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı takip etti.