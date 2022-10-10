Yine bir anne 7 aylık bebeğiyle cezaevine gönderildi

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Cemaat üyeliği iddiasıyla haklarında tutuklama kararı bulunan Mesrure Sezgin ve Muhammed Said Sezgin çifti tutuklanarak Elmalı Cezaevi’ne gönderildi. Yasal engellere rağmen genç anne Mesrure Sezgin’in 7 aylık bebeği olmasına rağmen iki gün önce keyfi olarak cezaevine atıldığı öğrenildi.
Gazeteci Sevinç Özarslan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Mesrure- Muhammed Said Sezgin çifti ve 7 AYLIK MAHMUT BEBEK, 7 Ekim 2022’de Antalya’da TUTUKLANDI. Bir bebek iki gündür Elmalı Cezaevi’nde hapiste.’’ ifadelerini kullandı.