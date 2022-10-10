Yine bir anne 7 aylık bebeğiyle cezaevine gönderildi

Gazeteci Sevinç Özarslan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Mesrure- Muhammed Said Sezgin çifti ve 7 AYLIK MAHMUT BEBEK, 7 Ekim 2022’de Antalya’da TUTUKLANDI. Bir bebek iki gündür Elmalı Cezaevi’nde hapiste.’’ ifadelerini kullandı.









Cemaat üyeliği iddiasıyla haklarında tutuklama kararı bulunan Mesrure Sezgin ve Muhammed Said Sezgin çifti tutuklanarak Elmalı Cezaevi’ne gönderildi. Yasal engellere rağmen genç anne Mesrure Sezgin’in 7 aylık bebeği olmasına rağmen iki gün önce keyfi olarak cezaevine atıldığı öğrenildi.