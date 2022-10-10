Samanyolu Haber /Gündem / Yine bir anne 7 aylık bebeğiyle cezaevine gönderildi /10 Ekim 2022 11:31

Yine bir anne 7 aylık bebeğiyle cezaevine gönderildi

Türkiye’de hukuksuz keyfi tutuklamalara her gün bir yenisi ekleniyor. Antalya’da Mesrure Sezgin 7 aylık bebeği olduğu halde cezaevine gönderildi.

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Cemaat üyeliği iddiasıyla haklarında tutuklama kararı bulunan Mesrure Sezgin ve Muhammed Said Sezgin çifti tutuklanarak Elmalı Cezaevi’ne gönderildi. Yasal engellere rağmen genç anne Mesrure Sezgin’in 7 aylık bebeği olmasına rağmen iki gün önce keyfi olarak cezaevine atıldığı öğrenildi.

Gazeteci Sevinç Özarslan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Mesrure- Muhammed Said Sezgin çifti ve 7 AYLIK MAHMUT BEBEK, 7 Ekim 2022’de Antalya’da TUTUKLANDI. Bir bebek iki gündür Elmalı Cezaevi’nde hapiste.’’ ifadelerini kullandı.


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