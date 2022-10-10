Samanyolu Haber /Gündem / PKK’ye yakın siteden Demirtaş'a tepki:' Tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır' /10 Ekim 2022 11:33

PKK’ye yakın siteden Demirtaş'a tepki:' Tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır'

PKK’ye bağlı Lekolin sitesinde, Alişar Piran takma adıyla yayımlanan yazıda Selahattin Demirtaş’ın Mersin’deki polisevi saldırısını kınamasına ve son dönemdeki açıklamalarına tepki gösterildi.

SHABER3.COM

PKK’ye bağlı Lekolin sitesinde, Alişar Piran takma adıyla yayımlanan yazıda Selahattin Demirtaş’ın Mersin’deki polisevi saldırısını kınamasına ve son dönemdeki açıklamalarına tepki gösterildi.

Serbestiyet’te yer alan habere göre yazıda, “Selahattin Demirtaş kuşkusuz bir devrimci değildir, hiç bir zaman da olmamıştır. Demirtaş’ın direniş cephesinde gedikler açmaya, zayıflatmaya çalışan tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır. Demirtaş’ın pişmanlık belirtileri göstererek düşmana teslim olma yaklaşımı bakımından tarihe not düşürülmesi gereken önemli bir noktadır. (…) Demirtaş, Mersin Mezitli’deki iki kadın gerillanın gerçekleştirdiği eylemi de ilk kınayanlar listesine girmiş. Niye son hızla kınama açıklaması yapıyor; çünkü soykırımcı sömürgeci faşist rejime karşı içine girdiği pişmanlık tutumunda samimiyetini göstermeye çalışmaktadır” denildi.

Geçtiğimiz günlerde saldırıyı savunan bir açıklama yapan PKK yöneticilerinden Duran Kalkan da saldırıyı kınayan Demirtaş’ı isim vermeden şu sözlerle eleştirmişti:

"Devrimci demokratik güçler açısından, Kürt halkı, kadınları, gençleri, yurtseverlik çizgisi, devrimci demokratik çizgi açısından da esas çizgi budur. Ölçü bu, doğru çizgi, öncü çizgi bu. Ne olacak? O zaman gücün yetiyorsa sen de öyle ol, gücün yetmiyorsa gücün yettiği kadar ama yapanlara dua et, karşı çıkma, kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapmaya hakkı yoktur, Kürtler ölüm kalım durumunu yaşıyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber PKK’ye yakın siteden Demirtaş'a tepki:' Tutum ve anlayışları... Sonraki Haber >>

Hakan Atilla’dan 'Reza Zarrab' açıklamsı

Hakan Atilla’dan 'Reza Zarrab' açıklamsı

Suriyeliler parasız aldıkları bebek mamalarını, at çiftliklerine mi satıyor?

Suriyeliler parasız aldıkları bebek mamalarını, at çiftliklerine mi satıyor?

Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

Kiev'de ard arda 3 büyük patlama

Kiev'de ard arda 3 büyük patlama

İran Devlet Televizyonu hacklendi

İran Devlet Televizyonu hacklendi

[Harun Tokak] Çamurlu Çoraplar

[Harun Tokak] Çamurlu Çoraplar

[Harun Tokak] Çamurlu Çoraplar

[Harun Tokak] Çamurlu Çoraplar

Reha Yeprem ile Ümide Yolculuk'ta 'Bir teröristin portresi': Sevim Hanım!

Reha Yeprem ile Ümide Yolculuk'ta 'Bir teröristin portresi': Sevim Hanım!

AKP'li vatandaştan dumur eden sokak röportajı

AKP'li vatandaştan dumur eden sokak röportajı

AKP’li meclis üyesinin uyuşturucu tarlası ortaya çıkarıldı

AKP’li meclis üyesinin uyuşturucu tarlası ortaya çıkarıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:49:51