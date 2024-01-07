Samanyolu Haber /Gündem / Yine Mersin Limanı yine uyuşturucu: Bu sefer 120 milyon liralık kokain bulundu /07 Ocak 2024 13:05

Yine Mersin Limanı yine uyuşturucu: Bu sefer 120 milyon liralık kokain bulundu

Sedat Peker'in gündeme getirdiği Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen bir operasyon ile 77 kilogram kokain yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Sedat Peker'in daha önce işaret ettiği Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda değeri 120 milyon Türk lirası olan 77 kilogram kokaine el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, muz yüklü bir konteyner şüpheli olarak değerlendirilerek, x-ray taramasına sevk edildi, detaylı şekilde kontrol edilmek üzere arama hangarına alındı.

Ekiplerin narkotik dedektör köpekleri kullanarak gerçekleştirdikleri aramada, konteynerin ön kısmındaki gizli bir bölmeye saklanmış 77 kilogram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iki şüpheli gözaltına alındı.

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ? 
Peker, gündem olan videolarından birinde,  “Kolombiya’dan gelen kokain hattı çökertildi, baronlar yakalandı haberlerine asla inanmayın. Bu yakalananlar göstermelik küçük satıcılar... 6 ayrı baronda yakalandığını söyleyen (ayrı ayrı operasyonlarda yakalanan) 70 kilogram, Kolombiya’dan gelen 4 ton 900 kilogram kokainin sahibi kim? Mersin Limanı’nda yakalanan 1 ton kokainin sahibi kim? İzmit körfezde yakalanan 500 kilogram kokainin sahibi kim?” diye sormuştu
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