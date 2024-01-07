Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın aday listesi sızdı; İşte o isimler! /07 Ocak 2024 13:01

Erdoğan'ın aday listesi sızdı; İşte o isimler!

AKP'nin büyükşehirlerde başkanlık için aday göstereceği isimler merak konusu. Erdoğan'ın bugün büyükşehir belediye başkan adaylıklarını açıklayacağı bazı isimler basına sızdı. İşte o liste...

SHABER3.COM

AKP 31 Mart Yerel Seçimleri’nde göstereceği belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak. İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törene AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak ve 12’si büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayını açıklayacak.

İşte büyükşehir belediyelerinde başkan adayı gösterilmesine kesin gözüyle bakılan isimler...

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rıdvan Duran
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin (Mevcut Belediye Başkanı)
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay (Mevcut Belediye Başkanı)
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın aday listesi sızdı; İşte o isimler! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:34:15