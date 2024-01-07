Samanyolu Haber /Gündem / Başkan adaylarının dikkat çeken RTÜK saadeti /07 Ocak 2024 12:09

Başkan adaylarının dikkat çeken RTÜK saadeti

AKP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Murat Kurum ile Turgut Altınok'un aile üyelerinin RTÜK'te kadrolaştığı ortaya çıktı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayını açıklayacak. AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak kişinin  eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olacağı kulislere yansıyan bilgiler arasında. Buna göre, Erdoğan Kurum’a adaylığını tebliğ etti. 

Barış Pehlivan'ın Cumhuriyet'teki haberine göre ise Murat Kurum ve eşi ile Ankara için adı geçen Turgut Altınok'un kızlarının RTÜK ile bağlantıları ortaya çıktı. 

Yazının ilgili bölümleri şu şekilde: 

“Kurumda toplam sekiz daire başkanı varken 46 daire başkan yardımcısı olduğunu yazdım. Duydum ki RTÜK’teki o sayı 50’ye dayanmış. Malum, yaklaşık 50 bin lira maaş için hısım akrabaya koltuk bulmanın yansıması bu. 

İşte RTÜK’te kadrolaşanlar arasında iki kritik ismin yakınları da dikkat çekiyor. 

Biri, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçenlerden Murat Kurum’un eşi... Zira, Kurum’un matematik öğretmeni olan eşi Şengül Kurum RTÜK’te müdür olarak görevlendirildi. Duyduğum kadarıyla, öğretmen Kurum hakları hariç RTÜK’ten 38 bin lira maaş alıyor. 

Diğeri de AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçenlerden Turgut Altınok’un iki kızı... Aybüke ve Ayça Altınok’tan bahsediyorum. Birisi kısa süre önce Dışişleri Bakanlığı’na giderken diğerinin kadrosu halen RTÜK’te olmasına karşın kendisini kurumda gören yok..."

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