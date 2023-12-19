Samanyolu Haber /Gündem / Yine yeniden: Hakem dayak yedi, burnu kırıldı /19 Aralık 2023 21:27

Yine yeniden: Hakem dayak yedi, burnu kırıldı

Süper Lig hakemi Halil Umut Meler'in, saha içinde Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğraması ve yerde tekmelenmesi olayının üzerinden çok geçmemişken, benzer bir olay da Şırnak'ta yaşandı.

SHABER3.COM

Şırnak'taki 1. Amatör Lig B Grubu mücadelesinde Kumçatıspor ile Cizre Diclespor arasında gerçekleşen karşılaşma sonrası gergin anlar yaşandı. Kumçatıspor futbolcularının saldırısı sonrası maçın hakeminin burnu kırıldı.

Cizre Diclespor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan maçın bitiminde Kumçatıspor futbolcuları, ilk olarak maçın hakemleri Zinar Ermiş, Veysel Samsak ve Mustafa Ekine saldırırken, sonrasında da Cizre Diclespor oyuncularına yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Olaylara müdahale eden jandarma ekipleri, hakemlerden Veysel Samsak'ın burnunun kırıldığı müdahale sırasında tespit edildi. Samsak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Bu arada, Cizre Diclespor takımının otobüsüne de taraftarlar tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Hasar gören otobüs, jandarma korumasında bölgeden ayrıldı. Yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 GÜN ÖNCE HALİL UMUT MELER'E SALDIRILDI

6 gün önce, Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra, maçın hakemi Halil Umut Meler saldırıya uğradı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklarının hedefi olan Meler, yere düştükten sonra Koca'nın etrafındaki insanlar tarafından yerde tekmelendi. Meler'in saldırıya uğraması Türk futbolunda infiale neden olurken, maçlar 1 hafta ertelendi.

Öte yandan Ankaragücü'ndeki başkanlık görevinden istifa eden Faruk Koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yine yeniden: Hakem dayak yedi, burnu kırıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:21:00