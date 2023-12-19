Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK'nın cezasına uymadı /19 Aralık 2023 21:35

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK'nın cezasına uymadı

PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbulspor maçında bu cezayı görmezden geldi. Peki, cezaya uymamanın cezası ne? İşte TFF talimatlarındaki o madde...

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, PFDK tarafından cezalı olmasına rağmen İstanbulspor-Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

4 Kasım'da oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan'ın verdiği kararlar nedeniyle tecrübeli hakeme sert tepki gösteren bordo mavili ekip, Kalkavan'ın maçtan 4 hafta sonra 1. Lig'de görev alması sonrası TFF'ye tepki göstermişti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Mete Kalkavan'ın 'bir daha maç yönetmeyeceğinin' sözünün alındığı vurgulanırken "TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nun bundan sonra alacağı tüm kararlar, Trabzonspor için 'yok' hükmündedir." ifadelerine yer verilmişti.

45 GÜNLÜK CEZAYI TANIMADI

Daha sonra Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da, hem TFF hem de MHK'yi hedef alan açıklamalar yapmış ve PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti ve para cezasıyla cezalandırılmıştı.

Ancak PFDK'nın verdiği cezaya rağmen, İstanbulspor maçı için Necmi Kadıoğlu Stadı'na gelen Ertuğrul Doğan'ın, protokol tribününden maçı takip ettiği görüldü.

ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 45 gün hak mahrumiyeti cezası almasına neden olan açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Türk futbolunda bazı şeylerin değişmesi aslında gerçekten çok zor değil. Bunun için federasyonun içinde başta kardeşimiz Yalçın Orhan olmak üzere birçok iyi niyetli insan var ve var güçleriyle bu kirli düzenin temizlenmesi için çalışıyorlar. Fakat her nasılsa karanlık bir güç, neredeyse iyiye giden her şeyin önünde duruyor ve akılalmaz yollarla Türk futbolunun önünü kesmeye devam ediyor. Bardağı taşıran son damla bugün resmi hesaptan da olabilecek en net şekilde duyurduğumuz, söz verildiği halde yine eski düzenin kurucuları tarafından sözünden dönmüş bir Merkez Hakem Kurulu ve bunun önüne geçememiş bir federasyon boşluğu var. Verilen emeklere ve iyi niyetini koruyarak her şeyin daha iyi olması için çalışan dostlarımıza yazık oluyor. Bugün yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi; artık bu düzenin mutlaka yıkılması ve yerine temiz bir yapının kurulması gerekiyor.'

KURALA UYMAMANIN CEZASI NE?

TFF'nin talimatında, verilen cezaya ve tedbire uymayan yöneticilerin, tayin edilen hak mahrumiyeti cezasının iki katı kadar veya 30 ila 60 gün hak mahrumiyeti ve 195 bin TL'den 390 bin TL'ye kadar para cezasıyla cezalandırılacağı belirtiliyor.

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