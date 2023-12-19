Süper Lig maçında büyük skandal: İstanbulspor sahadan çekildi

Süper Lig 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçının son anları yaşanırken, ev sahibi ekibin başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti.Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona ererken, bordo mavili ekip 68. dakikada Onuachu'nun golüyle 2-1 öne geçti. İstanbulsporlu oyuncular, golden önce Trabzonspor ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonla ilgili penaltı itirazında bulundu.VAR odası pozisyonu uzun süre kontrol ettikten sonra, maçın orta hakemi Ali Şansalan pozisyonun gol olduğunu işaret etti. Bu karardan birkaç dakika sonra, sahaya giren İstanbulspor Başkanı Ecmal Faik Sarıalioğlu, takımını sahadan çekme kararı aldı.İstanbulsporlu oyuncular, uzun süre Başkan Sarıalioğlu'nu ikna etmeye çalıştı. Ancak Sarıalioğlu "Sorumluluk bende" diyerek bütün takımı tek tek soyunma odasına sokmaya uğraştı.Sahaya inen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın çabaları da yetersiz kaldı.Öte yandan, İstanbulspor oyuncusu Simon Deli, başkanı Sarıalioğlu'nun önünde eğilerek kararından vazgeçmesi için yalvardı.İstanbulspor futbolcuları, başkan Sarıalioğlu'nu kararından vazgeçirmek için yoğun çaba sarf etti. Bazı oyuncular sahayı terk etmezken, teknik direktör Hakan Yakın ve birkaç oyuncu soyunma odasında Başkan Sarıalioğlu'nu ikna etmek için uğraştı.Hakem Ali Şansalan saha ortasında bekleyişini sürdürürken, İstanbulspor kaptanı Mehmet Yeşil soyunma odasından sahaya dönerek, sahaya çıkmayacaklarını deklare etti.Bunun üzerine Trabzonsporlu futbolcular ve maçın hakemleri sahayı terk etti.Trabzonspor'un 2-1 önde olduğu sırada yaşanan olaylarla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.Türkiye Futbol Federasyonu'nun Disiplin Yönetmeliği gereğince, bir takımın maçtan çekilmesi durumunda, o takım 3-0 mağlup ilan edilir.Ayrıca, söz konusu takımın 3 puanı silinir ve bu eyleme sebep olan takımın başkanı, teknik direktörü ve sahada bulunan yöneticisi, iki yıl süreyle her türlü futbol faaliyetlerinden men edilir ve ağır bir para cezası verilir.Bunların ötesinde, takım, hakem giderleri ve diğer masrafların yanı sıra, maçtan çekilme sonucu mağdur olan karşı takımın uğradığı zararları karşılamak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen bir miktar tazminat ödemekle yükümlü kılınır.