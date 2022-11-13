Samanyolu Haber /Dünya / Yolcu otobüsü kanala düştü: 3'ü çocuk en az 21 ölü /13 Kasım 2022 11:24

Yolcu otobüsü kanala düştü: 3'ü çocuk en az 21 ölü

Mısır'da bir yolcu otobüsünün bir kanala düşmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

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Başkent Kahire'nin 100 kilometre kuzeyindeki Dakahliye ilinde meydana gelen kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı bildirildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, olayda 3'ü çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Güvenlik kaynaklarına göre, kaza sırasında otobüste 35 kişi bulunuyordu.

Dakahliye Valiliğinin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada da, otobüsün Nil Nehri deltasında yer alan Mansuriye Kanalı'na düştüğü belirtildi.

Açıklamada kazada 10'dan fazla kişinin yaralandığı, olayın ardından arama kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığı ve yaralananların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
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