YRP'li Altınöz'den Filistin eylemindeki polis şiddetine tepki:

Türkiye'nin İsrail ile olan ticari ilişkilerini sürdürülmesi tepkiyle karşılanıyor.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Gazze’de İsrail’in katliam saldırıları sürerken yaşanılan bu durum, Türkiye’de protesto ediliyor.



Geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'ne çıkan "Filistin İçin Bin Genç" grubu, "İsrail ile Ticarete dur de" şiarıyla eylem yaptığı için işkenceye varan yöntemlerle gözaltına alındı.



İsrail'i protesto eden gençlerin sert bir şekilde gözaltına alınması eleştiriyle karşılanmıştı.



Özellikle başörtülü gençlerin tokatlanarak alınması gündemdeki yerini korudu.



Yeniden Refah Partisi’nin(YRP) İstanbul adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, 28 Şubat göndermesinde bulunarak İstiklal Caddesi’ndeki protestodaki polis şiddetine dikkat çekti.



Medyascope’a konuk olan Altınöz, "Ülkenin Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olsaydı ve o polisler o başörtülü kızlarımıza o muameleyi yapsaydı ne olurdu? Bunlar 28 Şubat görüntüleri. Bu görüntüleri Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye'de izliyoruz" ifadelerini kullandı.