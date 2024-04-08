Samanyolu Haber /Dünya / 2024'ün ilk Güneş tutulması /08 Nisan 2024 22:42

2024'ün ilk Güneş tutulması

Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da Türkiye saatiyle 21.20 sıralarında başladı.

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Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da ABD'de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlenmeye başladı.

Birçok insan, 8 Nisan'da yılın ilk tam Güneş tutulmasına tanıklık ediyor. Türkiye saatiyle 21.20'de gerçekleşmeye başlayan tutulma, Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izliyor.


Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulması, sadece ABD'de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlenebiliyor.

Dallas, Idabel, Littler Rock, Poplar Bluff, Paducah, Carbodale, Evansville, Cleveland, Erie, Buffalo, Burlington, Lancaster ve Caribou tutulmanın gözlemlenebildiği şehirlerin başında geliyor.


Tutulmanın etkisi bazı bölgelerde saniyeler sürerken bazı bölgelerde 4 dakikayı aşabilir.

Doğrudan güneş ışınlarına bakmak göz sağlığı için zararlı olabileceğinden, tutulmayı gözlemlemek için kızılötesi ve ultraviyole ışığı engelleyen sertifikalı Güneş tutulması gözlüklerinin kullanılması öneriliyor.
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