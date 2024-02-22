Yulia Navalnaya: Özgür Rusya için devam edeceğim

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Bulunduğu Almanya’dan bir video ile taraftarlarına açıklama yapan Yulia Navalnaya, bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Putin'i suçlayarak, “Aleksey Navalni'nin çalışmalarına devam edeceğim, ülkemiz için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.





Yulia Navalnaya, özgür Rusya için savaşacağını söyleyerek muhaliflere, "Kremlin'le savaşa daha öfkeli şekilde devam etme" çağrısı yaptı. Navalnaya, "Putin'in Aleksey'i neden öldürdüğünü tam olarak biliyoruz. Bu suçu işleyenlerin isimlerini ve yüzlerini açıklayacağız" dedi.

Navalnaya "Aleksey Navalni'nin çalışmalarını sürdüreceğim" başlıklı videosunda, "Özgür bir Rusya'da yaşamak istiyorum, özgür bir Rusya inşa etmek istiyorum" dedi. Navalnaya, Rus yetkilileri Navalni'nin cesedini saklamakla ve "Novichok sinir gazı izlerinin vücudundan kaybolmasını beklemekle" suçladı ve "cinayeti işleyenlerin isimlerinin açıklanacağını" belirtti.





Navalnaya, "Putin Aleksey'i öldürerek benim yarımı öldürdüi kalbimin ve ruhumun yarısını. Ama diğer yarısına hala sahibim ve bu bana vazgeçmeye hakkım olmadığını söylüyor. Aleksey Navalni'nin çalışmalarına devam edeceğim, ülkemiz için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.





Yulia ve ölen kocası Aleksey aynı yaştalar. Tanıştıklarında 22 yaşındaydılar. 24 yaşında evlendiler, 25 yaşında kızları Daria doğdu (2001). Bundan sonra Yulia Navalnaya işinden ayrıldı ve kendini ailesine adadı.





Bir muhalifin eşi olarak çok kez röportajlar verdi, mitinglere katıldı ve sahnelerden konuştu ama hiçbir zaman kendisini siyasetçi olarak konumlandırmadı ve her şeyden önce bir eş ve anne olduğunu vurguladı.