Samanyolu Haber /Dünya / Yulia Navalnaya: Özgür Rusya için devam edeceğim /22 Şubat 2024 11:54

Yulia Navalnaya: Özgür Rusya için devam edeceğim

Sibirya’da cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhlif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, hareketin kaldığı yerden devam edeceğini ve liderlik görevini “Özgür Bir Rusya için” kendisinin devam ettireceğini söyledi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Bulunduğu Almanya’dan bir video ile taraftarlarına açıklama yapan Yulia Navalnaya, bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Putin'i suçlayarak, “Aleksey Navalni'nin çalışmalarına devam edeceğim, ülkemiz için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Yulia Navalnaya, özgür Rusya için savaşacağını söyleyerek muhaliflere, "Kremlin'le savaşa daha öfkeli şekilde devam etme" çağrısı yaptı. Navalnaya, "Putin'in Aleksey'i neden öldürdüğünü tam olarak biliyoruz. Bu suçu işleyenlerin isimlerini ve yüzlerini açıklayacağız" dedi.
 Navalnaya "Aleksey Navalni'nin çalışmalarını sürdüreceğim" başlıklı videosunda, "Özgür bir Rusya'da yaşamak istiyorum, özgür bir Rusya inşa etmek istiyorum" dedi.  Navalnaya, Rus yetkilileri Navalni'nin cesedini saklamakla ve "Novichok sinir gazı izlerinin vücudundan kaybolmasını beklemekle" suçladı ve "cinayeti işleyenlerin isimlerinin açıklanacağını" belirtti.

Navalnaya, "Putin Aleksey'i öldürerek benim yarımı öldürdüi kalbimin ve ruhumun yarısını. Ama diğer yarısına hala sahibim ve bu bana vazgeçmeye hakkım olmadığını söylüyor. Aleksey Navalni'nin çalışmalarına devam edeceğim, ülkemiz için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Yulia ve ölen kocası Aleksey aynı yaştalar. Tanıştıklarında 22 yaşındaydılar. 24 yaşında evlendiler, 25 yaşında kızları Daria doğdu (2001). Bundan sonra Yulia Navalnaya işinden ayrıldı ve kendini ailesine adadı.

Bir muhalifin eşi olarak çok kez röportajlar verdi, mitinglere katıldı ve sahnelerden konuştu ama hiçbir zaman kendisini siyasetçi olarak konumlandırmadı ve her şeyden önce bir eş ve anne olduğunu vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yulia Navalnaya: Özgür Rusya için devam edeceğim Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:03:01