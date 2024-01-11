Samanyolu Haber /Gündem / Yunan adalarına ‘vizesiz’ seyahat için Miçotakis tarih verdi /11 Ocak 2024 12:40

Yunan adalarına ‘vizesiz’ seyahat için Miçotakis tarih verdi

Yunan adalarına vize kolaylığı martta başlıyor.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 7 Aralık’ta Atina’da bir araya gelmiş, görüşmeden Yunan adaları için vize kolaylığı anlaşması çıkmıştı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’ye konuşan Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin son dönemde normalleştiğini vurgulayarak yedi günlük turist vizesi uygulamasının mart ayından itibaren başlayacağını söyledi:

“10 ada, anlaşmadan hem tüm ilkbahar hem de tüm yaz boyunca faydalanacak. Bu anlaşmanın sürekli olacağına inanıyorum.”

Gidilebilecek 10 ada
Söz konusu adalar şunlar:


Sakız
Midilli
Rodos
Samos
Kos
Meis
Patmos
Leros
Kalimnos
Simi
Halihazırda Yunan adalarına günübirlik gitmek için bile Schengen vizesi gerekiyor. Yeni uygulamayla gümrük kapısında vize alarak 10 adada yedi gün kalmak mümkün. Uygulama ilk aşamada 10 ay geçerli.
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