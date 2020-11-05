Samanyolu Haber /Dünya / Yunan Adası 20 santim yükseldi /05 Kasım 2020 10:50

Yunan Adası 20 santim yükseldi

Atina Üniversitesi’nden bilim insanları, 30 Ekim’deki şiddetli depremden sonra Sisam Adası’nın yaklaşık 20 santimetre yükseldiğini belirtti.

SHABER3.COM

Yunan AMNA haber ajansının aktardığına göre, Atina Üniversitesi Jeoloji ve Jeoekoloji Bölümü’nün ülkenin ünlü sismologlarından oluşan araştırma ekibi, 30 Ekim’de meydana gelen 6.7 şiddetindeki depremden sonra Sisam Adası’nın 18 ilâ 25 santimetre yükseldiğini bildirdi.

Araştırma ekibi, Sisam’daki deprem, binaları üzerindeki etkisi, ilgili jeodinamik olaylar, tsunami ve önemli toprak deformasyonları ile ilgili kapsamlı saha çalışmalarını gerçekleştirdi.

Ekibin yaptığı en önemli keşiflerden biri, adanın kuzeyindeki deniz bölgesinde etkinleşen fayın kuzey ve güney kesimlerindeki tektonik yükselme oldu. Adanın sismik yükselişinin yaklaşık 18-25 santimetre olduğu kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunan Adası 20 santim yükseldi Sonraki Haber >>

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı

Sokak Lambası direğinden kıl payı kurtuluş

Sokak Lambası direğinden kıl payı kurtuluş

“Journalist Post” yayında

“Journalist Post” yayında

'Lütfen şu 6.6’yı artık silin'

'Lütfen şu 6.6’yı artık silin'

Almanya’da ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı

Almanya’da ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı

Kâbe'de saldırı şoku!

Kâbe'de saldırı şoku!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:14:37