Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan, 15 Haziran’da turiste kapıyı açıyor: Listede Türkiye yok /30 Mayıs 2020 11:40

Yunanistan, 15 Haziran’da turiste kapıyı açıyor: Listede Türkiye yok

Yunanistan, 15 Haziran’dan itibaren kapılarını turistlere açmaya hazırlanıyor. Ancak Türkiye’den gidişlere izin yok.

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Birçok ülke gibi uzun süredir kapılarını kapalı tutan Yunanistan, 15 Haziran’da turist ağırlamaya başlayacak.

Yunanistan Turizm Bakanlığı’nın açıklamasında, 29 ülkeden turistlerin belirtilen tarihte ülkeye başkent Atina ve Selanik üzerinden gelebileceği dile getirildi.

İlk etapta vatandaşları ülkeye kabul edilecek 29 ülke şöyle: Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Almanya, Danimarka, İsviçre, Estonya, Japonya, İsrail, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Letonya, Lübnan, Yeni Zelanda, Litvanya, Malta, Karadağ, Norveç, Güney Kore, Macaristan, Romanta, Sırbistan, Slovakta, Slovenya, Çek Cumhuriyet ve Finlandiya.

Amaçlarının ‘korkusunu yenen ve Yunanistan’a gelen her turisti ağırlamak’ olduğunu aktaran bakanlık, 1 Temmuz’da ülkelerin sayısının artırılacağını kaydetti.


Yunanistan ekonomisinin yüzde 20’sini turizm ve buna bağlı sektörler oluşturuyor.
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