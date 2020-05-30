Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan ABD'ye George Floyd göndermesi /30 Mayıs 2020 11:35

Rusya'dan ABD'ye George Floyd göndermesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’de George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin titizlikle soruşturulması çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’de George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sputnik'in aktardığına göre, açıklamada, “Amerikan yetkililerini, durumu düzeltmek için gerçek ve etkili önlemler almaya, uluslararası yükümlülüklerini yeniden iyi niyetle yerine getirmeye, ülke yasalarını Birleşmiş Milletlerin kolluk kuvvetlerinin güç ve ateşli silah kullanımına ilişkin temel ilkelerine uygun hale getirmeye ve elbette George Floyd cinayetini titizle soruşturmaya çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.

George Floyd cinayetinin, “ABD’deki ‘kolluk kuvvetlerinin’ kanunsuzluk ve haksız şiddet tezahüründe bir ilk olmadığı” kaydedilen açıklamada, ABD polisinin daha önce işlediği çok sayıda ırkçı cinayetlere dikkat çekildi.

Bakanlık, “ABD’de insan hakları alanında sistem sorunlarının birikerek arttığı ortada. Bunlar arasında, ırk, etnik ve dini ayrımcılık, polis şiddeti, adaletin önyargısı, cezaevlerindeki aşırı doluluk, kontrolsüz silah kullanımı” dedi.

Açıklamada, bu trajik durum bağlamında, Washington’un insani alanındaki uluslararası ve yasal yükümlülüklerini genişletmeyi reddetmesi, uluslararası insan hakları anlaşmalarının büyük kısmında yer almaması, insan hakları örgütlerinin önerilerini görmezden gelmeye devam etmesi, uluslararası ve üniversal uzman kuruluşlarındaki katılımına bilinçli olarak son vermeye çalışmasının üzücü olduğu kaydedildi.
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