Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'da şiddetli deprem: Türkiye'den de hissedildi /12 Ekim 2021 13:17

Yunanistan'da şiddetli deprem: Türkiye'den de hissedildi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, İzmir başta olmak üzere Ege kıyılarında hissedildi.

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Yunanistan’da son dönemde artan depremlere bir yenisi eklendi. Girit açıklarında 6.3 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

İnsanlar panik içinde sokaklara dökülürken titreşim Rodos ve Santorini adalarının yanısıra Türkiye’den de hissedildi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü’nün ilk tahminine göre saat 12:24 sıralarında meydana gelen deprem Richter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğündeydi.

Girit, Santorini ve Rodos adasında da hissedilen deprem ayrıca Muğla, Antalya ve İzmir şehirlerinde de hissedildi.

Depremin merkez üssü Zakros’un 23 kilometre doğusunda yer alırken, odak derinliği 8 kilometreydi.

İraklio’yu vuran şiddetli sarsıntıdan sadece birkaç hafta sonra meydana gelen depremin ardından halk panik içinde sokaklara döküldü.

Şu ana kadar deprem nedeniyle yaralanma veya hasar bildirilmedi.
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