Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da tekne faciasında umutlar tükeniyor: Yüzlerce kişi kayıp /15 Haziran 2023 21:46

Yunanistan'da tekne faciasında umutlar tükeniyor: Yüzlerce kişi kayıp

Şu ana kadar 79 bedenin cansız çıkarıldığı faciada batan teknenin 750 kadar göçmen taşıyor olabileceği belirtiliyor

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Euronews'te yer alan habere göre Yunanistan'ın Pylos açıklarında batan teknedekiler için arama kurtarma çalışmaları sonuç vermedi. Yüzlerce çocuk ve yetişkin göçmeni sağ kurtarmak için umutlar tükenmeye başladı.

Son 24 saatte yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılan tekneler eli boş döndü. Alabora olan teknede yüzlerce kişinin mahsur kaldığından ve boğularak can verdiğinden endişe ediliyor.

Yunan Sahil Güvenllik birimlerinden üst düzey bir yetkili Yunan ERT televizyonuna  "Kurtulanları bulma şansının minimum olduğu" bilgisini verdi.

Kaybolan yüzlerce göçmen için Yunanistan'da üç günlük yas ilan edildi. 25 Haziran'da yapılacak genel seçimler için de kampanyalar durduruldu.

ERT Kalamata Liman yetkililerinin 11 ya da 12 kişiyi olayla ilgili tutukladığını aktardı.

"Akdeniz'deki en büyük facialardan biri olabilir"

Şu ana kadar 79 bedenin cansız çıkarıldığı faciada batan teknenin kaç göçmen taşıdığı konusunda net bilgi bulunmuyor.

Avrupa merkezli bir kurtarma derneği 20 ila 30 metrelik teknenin yaklaşık 750 kişi taşıyor olabileceğini belirtti. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün ilk raporu ise teknede 400 kişinin bulunduğuna işaret ediyor.

Benzer şekilde teknede bulunan çocuk sayısı da belirsiz. Bazı kaynaklarda 50, bazı kaynaklarda ise 100 kadar çocuğun teknede seyahat etmekte olduğu ifade ediliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği rakamların doğrulanması halinde olayın yakın tarihte Akdeniz'de yaşanan en büyük facialardan biri olacağının altını çizdi.

Yunan yetkililer, şu ana kadar yalnızca 104 kişinin kurtarıldığı faciada kurtarılanların çoğunun erkek olduğunu açıkladı. Kurtarılanların uyrukları da Mısırlı, Suriyeli, Pakistanlı, Afgan ve Filistinli olarak bildirildi.

Teknede yakınları olduğunu belirtenler, insan kaçakçılarının kişi başı 6 bin dolar istediğini ileri sürüyor.

Yunan Sahil Güvenlik birimleri erken müdahale etmemekle suçlanıyor

Öte yandan olayın nasıl meydana geldiği sorusu da aydınlatılmayı bekliyor.

Erken müdahale edilmemekle eleştirilen Sahil Güvenlik ekipleri yardım tekliflerinin reddedildiğini belirtti.

ERT'ye konuşan bir Sahil Güvenlik yetkilisi, salı sabahı gemi çalkalandığı sırada yardım teklifinde bulunduklarını, ancak güvertedeki kalabalığın İtalya'ya gitmek istediklerini bildirerek bu teklifi reddettiklerini ifade etti.

Yetkili "İşbirliği olmaksızın bu kadar çok kişinin bulunduğu bir geminin güzergahını zorla deiştiremezsiniz" diye konuştu.

Ülkedeki bir yüksek mahkeme de ölüme yol açan koşullarla ilgili soruşturma talimatı verdi.
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