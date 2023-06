Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi grup kurma kararı aldı

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkardı.



Demokrat Parti ile birlikte CHP listelerinden seçime giren 4 siyasi parti 38 milletvekiline ulaştığı için seçimin hemen ardından Meclis'te yeni bir grup kurmak için ikili, üçlü görüşmeler yürütülmeye başlandı. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi arasında yapılan görüşmeler sonucu üç parti grup kurma kararı aldı.



“TBMM’DE BİR GRUP OLARAK TEMSİL EDİLECEKLER”



Bu gelişmeyi, SÖZCÜ Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, SÖZCÜ TV yayınında açıkladı. Saymaz şu ifadeleri kullandı;



*Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu bir araya geldi bugün. Grup kurulması kararı alındı ve iş bitti.



*Şu an Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, grup kurma kararı aldılar, 3 parti TBMM’de bir grup olarak temsil edilecekler.



*Şu an AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP dışında altıncı bir grup daha geliyor. Bu 35 vekil demek, her komisyonda üyeleri olacak, RTÜK’te yer alacaklar.



*Grup toplantısı yapabilecekler, onlara salon tahsis edilecek. Diğer taraftan yurt dışındaki komisyonlara dahil olacaklar, böylece Meclis faaliyetlerine etkin katılacaklar, hayırlı olsun.