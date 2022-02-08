Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'dan Türkiye'ye Sümela Manastırı tepkisi /08 Şubat 2022 08:55

Yunanistan'dan Türkiye'ye Sümela Manastırı tepkisi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Sümela Manastırı'nda müzik eşliğinde dans eden bir grubu gösteren görüntüleri manastıra "saygısızlık" olarak niteledi.

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Bakanlık, Türk makamlarını "bu tür eylemlerin tekrarlanmasını önlemeye ve UNESCO'nun dünya mirası listesine aday olan manastıra "saygı duymaya" çağırdı.

Manastır'ın "sadece dini ziyaretlere" açık olduğunun altını çizen Yunan Dışişleri, "Müzik grubuna izin verilmiş olması şaşırtıcı" yorumunu yaptı.

Açıklamada ayrıca görüntülerin "saldırgan" olduğu ve Türk makamlarının Dünya Miras Alanlarına yönelik son dönemdeki eylemlerine bir yenisini eklediği belirtildi.

Dördüncü yüzyılda inşa edilen Sümela Manastırı, dini statüsünden çıkarılmış durumda bulunuyor ve Türkiye'de Kültür Bakanlığı tarafından yönetilen bir müze olarak faaliyet gösteriyor.

Manastıra her yıl binlerce turist ve Ortodoks Hristiyan ziyarette bulunuyor.

Türk makamları, 1923'te Yunanistan ile Türkiye arasındaki nüfus mübadelesinden bu yana ilk Ortodoks ayinine 2010'da izin verdi.

2015 yılında restorasyon nedeniyle kapatılan manastır, 2019'da yeniden turistlerin ziyaretine açılmış, 2020 ve 2021'de bir gün olmak suretiyle yeniden Ortodoks ayinleri düzenlenmişti.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 86 yıldır müze olarak kullanılan Ayasofya'nın Temmuz 2020'de camiye dönüştürülmesinin ardından yine gergin bir sürece girmişti.
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