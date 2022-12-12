Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'ı füze ile tehdit eden Erdoğan'ı Kuzey Kore liderine benzettiler /12 Aralık 2022 19:05

Yunanistan'ı füze ile tehdit eden Erdoğan'ı Kuzey Kore liderine benzettiler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Erdoğan'ın "Tayfun' diyorsun, Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabii" şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Dendias, Erdoğan'ın sözleri için 'Kuzey Kore yaklaşımı' benzetmesini yaptı

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "’Tayfun’ diyorsun, Yunan ürküyor, ‘Atina’yı vurur’ diyor. Vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak" açıklamasına tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan Dendias, düzenlediği basın toplantısında, "NATO üyesi bir müttefik ülke tarafından Yunanistan'a füze saldırısı tehdidinde bulunulması kabul edilemez ve evrensel olarak kınanacak bir şey" dedi.

Dendias, "Kuzey Kore tavrına Kuzey Atlantik İttifakı'nda yer yok ve olmamalı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ
Dün, Samsun'da Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşmaları programına katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetiminin yanı sıra ABD'yi de hedef almıştı.

Erdoğan, "4-5 bin tır Suriye'nin kuzeyine Amerika silah mühimmat gönderiyor. Bunu defaatle kendilerine söylememe rağmen hiç umurlarında değil. Dedim kusura bakmayın, biz NATO'da sizinle beraberiz, beraber olmamıza rağmen siz, bize bu yanlışı yapıyorsunuz ve terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka çare yok" yorumunu yapmıştı.

Türkiye'nin artık kendi füzelerini yapmaya başladığını kaydeden Erdoğan, "Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun' diyorsun, Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım. Bu gençler boşuna yetişmiyor değil mi? Bu işi başaracağız, petrolü, silah ve mühimmatıyla da her şeyiyle" demişti.
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