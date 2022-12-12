İsmailağa Cemaatin'den açıklama: Dini açıdan doğru olmadığı gibi vicdanlar da kabul etmez

Türkiye günlerdir 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirildiği haberlerini konuşuyor. İddiaların hedefindeki İsmailağa Cemaati'nden ise ilk kez resmi bir açıklama geldi. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı adına açıklama yapan avukat Esat Gökdemir, böyle bir evliliği cemaat olarak dini açıdan doğru bulmadıklarını, bununla birlikte cemaatlerine karşı art niyetli çabalar olduğunu söyledi.





Açıklamada ön plana çıkan başlıklar ise şu şekilde:





"Her şeyden önce belirtmemiz gerekir ki, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesi dini açıdan doğru olmadığı gibi vicdanların da kabul etmeyeceği bir durumdur.







"RESMİ NİKAH OLMADAN DİNİ NİKAH YAPILMAZ"

Bir takım münferit iddiaları camiamız ile irtibatlandıranların art niyetli ve maksatlı oldukları açıktır. Bu husus İsmailağa’ya bağlılık iddiasındaki bir kimsenin bu camianın en temel ilkeleri arasında yer alan ‚‘resmi nikah olmadan dini nikah yapılmaz‘ düsturuna muhalefeti ise bizlerle asla ilişkilendirelemez.







Cemaatimizin böyle bir durumla ilişkilendirilmeye çalışılması art niyetli ve maksatlıdır. Tüyleri ürperten bu zulmü işleyen kim olursa olsun her bir vicdan sahibi ve müslüman gibi reddediyor ve telin ediyoruz. Bu tür aklaksızlıklarıN meşrebi, cemaati, ideolojisi olmadığı gibi bunların görmezden gelinmesi de asla kabul edilemez."



