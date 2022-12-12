Eyalet Başbakanı Lesufi: Ali Kervancı’nın mirasını devam ettirelim

Türkmen Terzi/Johannesburg







Görevini Makhura’dan devralan yeni eyalet başbakanı Panyaza Lesufi’nin de katıldığı programda, kısa süre önce vefat eden ve caminin kabristanına defnedilen Nizamiye’nin banisi hayırsever işadamı Ali Kervancı ve eşi Necla Kervancı yâd edildi.





Konuşmasına Güney Afrika’daki Hizmet gönüllülerinin kurduğu Nizamiye Vakfı, Evrensel Haklar Derneği-URA, Time to Care yardım kuruluşu, Turkuaz Harmoni Enstitüsü, Horizon Vakfı temsilcilerine teşekkür ederek başlayan Gauteng eyaleti eski başbakanı David Makhura, kendisi için düzenlenen programın çok büyük bir sürpriz olduğunu ifade etti. Programa eşiyle katılan Makhura, 2014 yılından 2022 yılına kadar sürdürdüğü Gauteng eyaleti başbakanlığı döneminde ve daha önceki siyasi hayatında Türk komitesi ile birlikte kendi halkına hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade etti.





Makhura, Hizmet Hareketi gönüllülerinin faaliyetlerine bizzat katıldığını ve bu eğitim, yardım ve diyalog faaliyetlerinin kendisinin ve eyaletindeki halkların gönlünde çok ayrı bir yer ettiğini söyledi. Makhura ayrıca, Türkiye’de yaşanan süreçten dolayı Güney Afrika’daki ve dünyanın bir çok yerindeki Hizmet insanlarının çektikleri sıkıntıların çok iyi farkında olduklarını ifade etti.





Hizmet gönüllüleri tarafından kendi onuruna yemek verilmesinden çok etkilendiğini ifade eden Makhura sözlerine şöyle devam etti, “Ben hiç bir zaman onure edilmek için çalışmadım, ne kendi halkımdan ne de dünyanın başka milletleri tarafından verilen ödüllerin hiç bir zaman peşinde olmadım, yalnızca hizmet ettim. Eyaletimizdeki diaspora ile yakın dayanışma içinde halkımıza hizmet etmek tek niyetimiz oldu. Bu yüzden bu gece beni değil yakın zaman önce aramızdan ayrılan Ali Amca (Ali Kervancı) ve eşini onure etme gecesi olsun.





Makhura konuşmasına şöyle devam etti, “Ali Amca'nın mirası ve insanlığa katkısı, bu ülkeye katkısı ve mirası çok belirgindir, en başta Horizon okullarına giden ve bu akşam burada olan öğrenciler tarafından takdir edilir, hissedilir. Hizmet gönüllüleri ve Ali Amca sadece okul yapmadı, şu ana kadar bir çok hayır işlerinde bulundular. Bu yüzden bu gece, eski başbakan olan ben veya aramızda olan yeni başbakanı onure etmek için toplanmış olmayalım, başımızı Ali Amca’nın hayatını onurlandırmak için eğelim, bu ülkeye ve bu eyalete katkıları için. Ali Amca bu Nizamiye Camii’nin içine bir klinik ve okul yaptırdı. Burası sadece dini ibadet yeri olmasın, eyalet insanlarının kalkınmasına da hizmet etsin diye düşündü. Ben bu kliniği yaptırdım sen de devlet olarak işlet dedi ve eyalet sağlık bakanı ile Nizamiye’deki kliniği açmış olduk. Ali Amca bana, dünya malının yaratıcı tarafından bize ihtiyaç sahiplerine dağıtmamız için emanet edildiği felsefesini öğretti”.





Ali Amca’nın Türkiye’de doğduğunu ama hayatının son dönemlerinde Güney Afrika’yı yurt edindiğini ve bu topraklarda eşiyle beraber vefat ettiğini söyleyen Makhura, Katırcıoğlu’nun sonsuza dek Güney Afrika’nın misafiri olduğunu sözlerine ekledi.





Makhura’dan başbakanlığı devrelan Panyaza Lesufi ise konuşmasında duygularını şu sözlerle ifade etti, “ Yoldaşım David Makhura ile beraber yaptığınız hizmetlerden dolayı Türk komitesine kalbimin en derinliklerinden teşekkür ediyorum. Makhura ne hizmetler yaptı ise ben üç katını yapmaya gayret edeceğim. Makhura’nın sizlerle başlattığı projelerde ben sadece destekçi değil aynı zamanda projelerin bizzat içinde aktif görev alacağım. Ben her zaman sizler için vakit ayıracağım, Makhura ile başladığınız projeleri daha da hızlandıracağız. Çünkü içinde bulunduğumuz bu kurum ( Nizamiye) sosyal kalkınmanın, sosyal yardımın, mesleki eğitimin, fakirlikle mücadelenin bir merkezi, burası gerçekten büyük bir kurum. Lütfen benim desteğimi her zaman yanınızda hissedin. Hep beraber dezavantajlı insanların hayatına katkıda bulunmak için çalışmalara devam edelim. Eğer beraber çalışmaya devam edersek Ali Amca’nın mirası sonsuza kadar yaşamaya devam edecek. O çok özel bir insandı.”





Hizmet gönüllüleri ve yerli misafirlerin katıldığı programda davetlilere Hint mutfağının lezzetleri ikram edildi. Başbakanlara Türk motifli halı, Makhura'ya halıya işlenmiş resmi, seramik ve kahve seti hediye edildi.











