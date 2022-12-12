Sancak'ın yeni görevi belli oldu: 'İlahi aşk'ta son durum

AKP’den istifa edip Vatan Partisi’ne katılan iş insanı Ethem Sancak, Uluslararası İlişkiler Bürosu’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.







Sancak, katıldığı bir konferansta, “biz, Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik” sözlerinin ardından, AKP İstanbul il Yönetimi'nce, “kesin ihraç” istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bunun üzerine, 1 Nisan’da AKP’nden istifa eden Sancak, 2 Ağustos 2022'de Doğu Perinçek’in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi’ne katılmıştı..





Gazeteduvar'da yer alan habere göre, Sancak, partinin Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yapılan seçimle Uluslararası İlişkiler Bürosu’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

