Samanyolu Haber /Gündem / Akşener ve Davutoğlu cephesinden AKP'ye başörtüsü desteği /12 Aralık 2022 19:12

Akşener ve Davutoğlu cephesinden AKP'ye başörtüsü desteği

AKP'nin TBMM'ye sunduğu başörtüsü düzenlemesiyle ilgili Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den yeşil ışık geldi.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AKP'nin TBMM'ye sunduğu başörtüsü serbestisiyle ilgili Anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir." dedi.

Zorlu, AKP'nin "türban serbestisine anayasal güvence" getiren ve evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişiklik teklifini İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) değerlendirildiğini açıkladı.

Ülke ve milleti yakından ilgilendiren kritik konularda partinin yetkili kurullarıyla karar almayı gelenek haline getirdiklerini belirten Zorlu, konuyu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını vurguladı.

Zorlu, teklife ilişkin aldıkları kararı şu ifadelerle açıkladı:

"GİK'te iki hususun altı çizildi. Bu metinde riskli gördüğümüz, ileride problem yaratacağını düşündüğümüz bazı temel hususlar, ifadeler var. Bunların değiştirilmesi gerekmektedir. GİK’ten çıkan birinci eğilim, ortak görüş budur. GİK'te çoğunluğun eğilimi olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir. Anayasa değişikliklerinde gizli oylama olması nedeniyle burada bağlayıcı bir karar, grup kararı alamıyoruz."

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önümüzdeki günlerde milletvekilleri ve parti kurucular kurulu ile bir araya geleceğini ve yetkili kurulların Anayasa değişikliği metni üzerindeki eğilimini etap etap paylaşacaklarını ifade etti.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da AKP'nin anayasa değişikliği teklifinin referanduma gerek olmayacak şekilde TBMM'den geçmesi gerektiğini söyledi

T24'ten Murat Sabuncu'nun köşesinde aktardığına göre, Gelecek Partisi'nin üçüncü kuruluş yılında yapılan toplantıda Davutoğlu, "İktidarın başörtüsü-aile anayasa teklifine hayır demek alanda zorlar, kabul olursa "Bu şeref Kılıçdaroğlu'nun" deriz" ifadelerini kullandı.


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