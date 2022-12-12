Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den EYT tepkisi: İktidar yine sözünden dönmenin yollarını arıyor… /12 Aralık 2022 19:35

Akşener'den EYT tepkisi: İktidar yine sözünden dönmenin yollarını arıyor…

İYİ Parti lideri Meral Akşener, EYT gündemine ilişkin açıklama yaptı. Düzenlenmenin 2023 yılının ocak ayına kalmasına sert tepki gösteren Akşener, "Ya şimdiden sözünüzü tutun; Ya da İYİ Parti iktidarında EYT sorununun tarihin tozlu raflarına nasıl kaldırılacağını izleyin" dedi.

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Aralık ayı itibarıyla asgari ücret zammı ile beraber EYT konusu da gündemde yerini koruyor. EYT düzenlemesinde tam sona gelindi derken AKP'den yapılan açıklama milyonlarca yurttaşı hüsrana uğrattı. 

Habertürk TV'nin AKP'ye yakın kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, EYT düzenlemesine ilişkin takvim ocak ayında başlayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, EYT düzenlemesinin ocak ayına kalmasına sert tepki gösterdi.

"YA ŞİMDİDEN SÖZÜNÜZÜ TUTUN..."
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Akşener, "EYT’li kardeşlerimizin kazanılmış haklarını yıllardır gasp eden iktidar, yine sözünden dönmenin yollarını arıyor… Ya şimdiden sözünüzü tutun; Ya da İYİ Parti iktidarında EYT sorununun tarihin tozlu raflarına nasıl kaldırılacağını izleyin" ifadelerini kullandı.
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