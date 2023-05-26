Samanyolu Haber /Politika / Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi /26 Mayıs 2023 08:26

Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi

28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan oyların tamamı Ankara’ya getirildi.

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28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun tamamı Türk Hava Yolları’na ait 3 uçakla Ankara’ya getirildi.

Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar tırlara yüklenerek "Oy Torbaları Nakil Komisyonu” eşliğinde kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı.

Yurt dışında oylamanın son bulmasının ardından seçmen kütüğü yurt dışında olan seçmenler 28 Mayıs saat 17.00’a kadar gümrük kapılarında oy kullanabilecek.
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