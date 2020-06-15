Samanyolu Haber /Gündem / Yüz Maskeleri, COVID-19’un yayılışını önlemede çok etkili /15 Haziran 2020 15:48

Yüz Maskeleri, COVID-19’un yayılışını önlemede çok etkili

Texas A&M Üniversitesi’nde çalışan atmosfer bilimleri profesörü Renyi Zhang önderliğinde yürütülen ve Perşembe günü yayınlanan yeni çalışmaya göre, yüz maskesi takmayan kişilerin COVID-19 olma olasılığı önemli derece artıyor.

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Araştırma takımı, COVID-19 enfeksiyon olasılıklarını ve virüsün kişiden kişiye ne kadar kolay geçtiğini incelemiş. Çin, İtalya ve New York’taki gidişat ile hastalığı hafifletme süreçlerini inceleyen araştırmacılar, yüz maskesi takmanın 6 Nisan-9 Mayıs arasında İtalya’da 78.000; 17 Nisan-9 Mayıs arasında ise New York’ta 66.000’den fazla enfeksiyonu önlediğini bulmuşlar.


“Elde ettiğimiz sonuçlar; solunum aerosolleri yoluyla hava kaynaklı bulaşmanın, COVID-19’un yayılışında baskın güzergâh olduğunu gösteriyor” diyor Zhang.

“Yüz kapatmanın olmadığı salgın gidişatlarını istatistiksel model yoluyla analiz edip, gidişatı yansıtarak; New York şehrinde bir aydan kısa sürede 66.000’den fazla enfeksiyonun, yüz maskesi takılmasıyla önlendiğini hesapladık. Halka açık alanlarda maske giymenin, insanlar arası bulaşı önlemede en etkili araca karşılık geldiğine karar verdik. Bu ucuz uygulama, sosyal mesafe ve diğer yöntemlerle birlikte kullanıldığı zaman; COVID-19 salgınını durdurmanın en olası fırsatı konumunda. Bizim çalışmamız ayrıca, mevcut salgında ve gelecekte yaşanacak salgınlar için karar alınırken bilimsel verilerle hareket edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.”


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