Samanyolu Haber /Ekonomi / Yüzde 3,8’den yüzde 1,4’e düşürüldü /24 Ağustos 2022 21:24

Yüzde 3,8’den yüzde 1,4’e düşürüldü

Beyaz Saray yönetiminin 2022 yılı için olan ABD'nin ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,8’den yüzde 1,4’e düşürdüğü ifade edildi.

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Dünyayı etkisi altına alan yüksek enflasyon rakamları hayatı daha da pahalı hale getirirken, ülke ekonomileri de zor bir dönemden geçmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ABD ekonomisinin de 2022 yılı içindeki büyüme rakamı tahmininin Beyaz Saray yönetimi tarafından yüzde 3,8’den yüzde 1,4’e düşürüldüğü belirtildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini, bu yıl için yüzde 3,8’den yüzde 1,4’e düşürdü.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin martta Kongre’ye sunduğu 2023 mali yılına yönelik bütçe teklifinde yer alan ekonomik tahminlerde revizyona gidildi.

Buna göre, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4, gelecek yıl yüzde 1,8 ve 2024’te yüzde 2 büyüyeceği tahmin edildi.

Ülke ekonomisine ilişkin mart ayında yapılan tahminlerde, ekonominin bu yıl yüzde 3,8, gelecek yıl yüzde 2,5 ve 2024’te yüzde 2,1 büyüyeceği öngörülmüştü.

Enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 6,6, gelecek yıl için yüzde 2,8 ve 2024 için yüzde 2,3 olarak belirlendi.

ABD’nin bu yılki bütçe açığı tahmini ise 383 milyar dolarlık azalışla 1,032 trilyon dolara düşürüldü.

Beyaz Saray’ın mart ayında yayımladığı tahminlerde 2022 mali yılında bütçe açığının yıllık yaklaşık yüzde 50 azalışla 1,4 trilyon dolara düşmesi tahmin edilmişti.
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