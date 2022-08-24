Samanyolu Haber /Dünya / Japonya Başbakanı Kişida'dan 'nükleer' çağrı hazırlığı /24 Ağustos 2022 21:36

Japonya Başbakanı Kişida'dan 'nükleer' çağrı hazırlığı

2011 yılında yaşanan büyük deprem sonrasında Fukuşima Nükleer Santrali'nde sızıntı yaşanmasıyla nükleer enerjiye mesafeli davranılan Japonya'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanabilecek bir gelişme yaşandığı belirtildi.

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Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ve yüklü bir enerji ihtiyacı bulunan Japonya'da nükleer enerji konusunda yeni bir sürecin başlangıcı olarak yorumlanabilecek bir gelişme yaşandığı ifade edildi.

2011 yılında yaşanan büyük deprem sonrasında Fukuşima Nükleer Santrali'nde sızıntı yaşanmasıyla nükleer enerjiye mesafeli davranılan ülkede, yeni nesil nükleer enerji santrallerin geliştirilmesi ve faaliyeti durdurulan reaktörlerin tekrar elektrik üretimine başlaması için Başbakan Fumio Kişida tarafından bir çağrı yapılmasının beklendiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Nikkei gazetesinde yer alan habere göre yeni nesil nükleer enerji santrallerin geliştirilmesi ve faaliyeti durdurulan reaktörlerin tekrar elektrik üretimine başlaması için çağrıda bulunacak.

Bu durumun Japonya'nın, Fukuşima felaketinin ardından tartışmalı hale gelen nükleer enerji politikasında büyük bir değişime gidileceğini gösteriyor.

Japonya'nın Nikkei gazetesinde yer alan ve herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde, Kişida'nın politika değişikliğini bugün düzenlenecek Yeşil Dönüşüm (GX) toplantısında gündeme getireceği ifade edildi.

Nükleer enerji ile ilgili bu adım, 2011 yılında büyük bir tsunaminin Fukuşima Daiichi nükleer santralinde yol açtığı felaketin ardından geçen 10 yılda çoğu nükleer reaktörünü kapatmış olan Japonya'nın politikasında büyük bir değişiklik anlamına gelecek.

Japon kamuoyu Fukushima felaketi sonrasında nükleer santrallerin tekrar devreye alınmasına karşı çıkmış olsa da enerji fiyatlarındaki artışlar ve normalin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü yaz mevsiminde enerji tasarrufuna çağrılarının artmasının ardından görüşler değişmeye başladı.
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