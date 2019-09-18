Samanyolu Haber /Medya / Yüzüklerin Efendisi'nin 1 milyar dolara dizisi çekiliyor /18 Eylül 2019 13:09

Yüzüklerin Efendisi'nin 1 milyar dolara dizisi çekiliyor

J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun çekimleri Yeni Zelanda’da başlıyor. Dizi, gelmiş geçmiş en büyük bütçeli yapım olmaya aday.

SHABER3.COM

Büyük bir rekabet sonucu Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) kitabının yayın haklarını alan ABD merkezli teknoloji devi Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimlerine Yeni Zelanda'da önümüzdeki aylarda start verileceğini açıkladı.

Amazon, "Orta Dünya'daki İkinci Çağ'ın güzelliğini yansıtacak yerleri ararken el değmemiş eşsiz sahilleri, ormanları ve dağları olan bir yere ihtiyacımız olduğunu biliyorduk" dedi.

Yönetmen Peter Jackson’ın seriyi filme aldığı Yeni Zelanda ‘Orta Dünya’ya tekrar ev sahipliği yapma yarışında İskoçya’yı geride bıraktı. Amazon, çekimler için de Auckland’ı işaret etti.

Başta başkent Wellington düşünülse de, ünlü yönetmen James Cameron’ın burada Avatar serisinin devam filmini çekiyor olması nedeniyle vazgeçildi.

Dizi, Orta Dünya'da Üçüncü çağdaki Yüzük Kardeşliği'nin öncesini anlatacak.

Öte yandan dizi bütçesiyle de konuşuluyor. 1.3 milyar dolar olarak belirlenen bütçeyle dizinin bugüne kadarki en pahalı yapım olacağı belirtiliyor.

Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson, Yüzüklerin Efendisi üçlemesini 2000'lerin başlarında ‘memleketinde’ çekmişti. Üçleme, Yeni Zelanda film endüstrisini geliştirmenin yanı sıra ülkeye de milyonlarca turist çekmişti.

3 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde eden filmler toplamda 17 Oscar ödülü kazanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yüzüklerin Efendisi'nin 1 milyar dolara dizisi çekiliyor Sonraki Haber >>

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

200 gündür kayıplar

200 gündür kayıplar

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:52:51