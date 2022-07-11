Zamdan o da nasibini aldı: Dondurmaya okkalı zam geldi

Elektrik, süt ve şeker zamlarıyla Haziran ayında yüzde 25 zamlanan dondurma fiyatlarına asgari ücrete yapılan zamla birlikte yeni zam geldi. Dondurma üreticileri yüzde 20 zamlı yeni tarifeyi satıcılara dağıttı.





Zamların 17 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı söylense de birçok satıcı bugünden itibaren uygulayacağını söylüyor.





Mayıs sonunda 11.50 liraya satılan İtalyan Algida markasına ait Magnum, son zamla 16 liraya çıkacak. 36.90 TL’ye satılan kutu dondurma haziran başında gelen zamla 47.50 TL’ye satılıyordu. Bugün gelen zamla da 54.90 liraya satılmaya başlanacak.