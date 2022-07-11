'Dünyanın en fakir ülkesinin parası, TL karşısında yüzde 90 değer kazandı'

EN FAKİR İKİNCİ ÜLKE DE YÜZDE 63 DEĞER KAZANDI





10 MİLYAR DOLAR YARDIM ETTİK PARASI YÜZDE 114 DEĞERLENDİ





Türk lirasının (TL) değer kaybı devam ederken bir yandan dolar endeksi de son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türk lirası dolar, euro, sterlin dışındaki diğer para birimleri karşısında da değer yitirdi.Cumhuriyet gazetesinden Bora Erdin'in haberine göre dünyanın en fakir üç ülkesinin para birimleri TL değer kaybedince iki kata kadar değerlendi. Enflasyon baskısı ile birlikte 2003 yılındaki 100 TL’nin gücü bugün 9 TL’ye geldi.Dünyanın en fakir ülkesi Burundi Frangı bir yılda TL karşısında yüzde 90 değer kazandı. TL halen Burundi Frangı karşısında değerli bir pozisyonda konumlanıyor. 11 milyon nüfusa sahip Burindi'de kişi başına sadece 275 dolar düşüyor.Geçen yıl 9 Temmuz’da 0,0044 olan Burundi Frangı bir yılda yüzde 93 değerlenerek 0,0085 seviyesine geldi.Dünyanın en fakir ikinci ülkesi konumunda olan Orta Afrika Cumhuriyeti’nin para birimi de ‘Frank’. Milli geliri 1,5 milyar dolar olan ülkede kişi başı gelir 306 dolar seviyelerinde seyrediyor.Ülkenin para birimi son 5 yılda neredeyse tüm para birimleri karşısında zayıflarken son bir yılda TL karşısında değerlenmeye başladı. Ülkenin para birimi hala TL’den değersiz. Ancak TL’nin en düşük seviyede olduğu 20 Aralık 2021’de 0,028 seviyesine yükselen Orta Afrika Frangı 9 Temmuz 2022’de 0,027’ye ulaştı.Ülkenin para birimi halen TL karşısında değersiz ancak bir yılda TL karşından yüzde 63 değer kaydetti ve 0,016’dan 0,027’ye geldi.Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret etmişti. Ziyaretten sonra AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son 10 yılda Somali'ye 1 milyar dolardan fazla yardım yaptık” demişti.1 Somali Şilini bugün TL karşısında 0,030 seviyesinde ve TL karşısında değersiz. Ancak Türkiye’nin 1 milyar dolar yardım aktardığı ülkenin parası bir yılda TL karşısında yüzde 115 değer kazandı. Yönetim şekli cumhuriyet olan ülkede milli gelir 5,95 milyar dolar seviyesinde ve ülkenin nüfusu yaklaşık 11 milyon.