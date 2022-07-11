Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Dünyanın en fakir ülkesinin parası, TL karşısında yüzde 90 değer kazandı' /11 Temmuz 2022 11:24

'Dünyanın en fakir ülkesinin parası, TL karşısında yüzde 90 değer kazandı'

Türkiye’nin 10 milyar dolar yardım aktardığı Somali’nin para birimi, TL karşısında bir yılda yüzde 114 değerlenirken dünyanın en fakir ülkesi kabul edilen Burundi Frangı da yüzde 93 değer kazandı.

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Türk lirasının (TL) değer kaybı devam ederken bir yandan dolar endeksi de son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türk lirası dolar, euro, sterlin dışındaki diğer para birimleri karşısında da değer yitirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Bora Erdin'in haberine göre   dünyanın en fakir üç ülkesinin para birimleri TL değer kaybedince iki kata kadar değerlendi. Enflasyon baskısı ile birlikte 2003 yılındaki 100 TL’nin gücü bugün 9 TL’ye geldi.

Dünyanın en fakir ülkesi Burundi Frangı bir yılda TL karşısında yüzde 90 değer kazandı. TL halen Burundi Frangı karşısında değerli bir pozisyonda konumlanıyor. 11 milyon nüfusa sahip Burindi'de kişi başına sadece 275 dolar düşüyor.

Geçen yıl 9 Temmuz’da 0,0044 olan Burundi Frangı bir yılda yüzde 93 değerlenerek 0,0085 seviyesine geldi.

EN FAKİR İKİNCİ ÜLKE DE YÜZDE 63 DEĞER KAZANDI

Dünyanın en fakir ikinci ülkesi konumunda olan Orta Afrika Cumhuriyeti’nin para birimi de ‘Frank’. Milli geliri 1,5 milyar dolar olan ülkede kişi başı gelir 306 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Ülkenin para birimi son 5 yılda neredeyse tüm para birimleri karşısında zayıflarken son bir yılda TL karşısında değerlenmeye başladı. Ülkenin para birimi hala TL’den değersiz. Ancak TL’nin en düşük seviyede olduğu 20 Aralık 2021’de 0,028 seviyesine yükselen Orta Afrika Frangı 9 Temmuz 2022’de 0,027’ye ulaştı.

Ülkenin para birimi halen TL karşısında değersiz ancak bir  yılda TL karşından yüzde 63 değer kaydetti ve 0,016’dan 0,027’ye geldi.

10 MİLYAR DOLAR YARDIM ETTİK PARASI YÜZDE 114 DEĞERLENDİ

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret etmişti. Ziyaretten sonra AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son 10 yılda Somali'ye 1 milyar dolardan fazla yardım yaptık” demişti.

1 Somali Şilini bugün TL karşısında 0,030 seviyesinde ve TL karşısında değersiz. Ancak Türkiye’nin 1 milyar dolar yardım aktardığı ülkenin parası bir yılda TL karşısında yüzde 115 değer kazandı. Yönetim şekli cumhuriyet olan ülkede milli gelir 5,95 milyar dolar seviyesinde ve ülkenin nüfusu yaklaşık 11 milyon.

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