Türk vatandaşlarının ülkeye girişi yasaklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





“Dilucu sınır kapısında görevli personelimize Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti makamları tarafından iletilen bilgiye göre Covid-19 tedbirleri kapsamında Nahçıvan-Sederek sınır kapısından Nahçıvan istikametine geçişlerde bazı kısıtlamalara gidildiği, kısıtlamaların 10.07.2022 tarihi itibari ile geçerli olacağı, bu kısıtlamalar kapsamında Türk vatandaşları ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti vatandaşlarının sınır kapısından geçişlerine izin verilmeyeceği bildirilmiştir.”







Açıklamada bazı durumlarda sınır geçişlerinin yapılabileceği belirtilerek, o durumlar şu şekilde sıralandı:





“1. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında eğitim gören öğrencilerin karşılıklı geçişlerinde,





2.Belgelerini ibraz etmek suretiyle hudut kapısını kullanmak isteyen iş insanlarının geçişlerinde,





3. Karşılıklı olarak her iki ülke vatandaşlarına ait cenaze geçişlerinde,





4. Ülkemizden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne hususi araçları ile geçmek isteyen Nahçıvan vatandaşlarının geçişlerinde,





5. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden ülkemize gelmek isteyen Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarının geçişlerinde,





6.Nahçıvan vatandaşları ile resmî olarak evli olan Türk vatandaşlarının geçişlerinde,





7. Belgelerini ibraz etmeleri şartıyla, karşılıklı ülkelerde zorunlu sağlık hizmeti alan Nahçıvan ve Türk vatandaşlarının geçişlerinde,





8. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne veya ülkemize hava yolu ile seyahat edecek olan karşılıklı iki ülke vatandaşlarının geçişlerinde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktır.”