Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski: “Bu bir soykırım” /04 Nisan 2022 05:00

Zelenski: “Bu bir soykırım”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya’yı ülkesinde soykırım yapmakla suçladı.

SHABER3.COM

Zelenski’nin açıklamaları başkent Kiev yakınlarındaki Bucha’da Rus askerlerinin çekilmesinin ardından sokaklarda cansız bedenlerin bulunmasının ardından geldi.

Zelenski bu açıklamayı Amerikan CBS televizyonuna yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı, “Bu soykırım. Bütün bir ulusun ve insanlarının yok edilmesi” ifadelerini kullandı.

Zelenski, “Ukrayna’nın vatandaşlarıyız ve Rus Federasyonu’nun politikasına zorlanmak istemiyoruz. Bu nedenden dolayı yok ediliyoruz” dedi.

Zelenski, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in sorumlu tutulup tutulmaması gerektiği yönündeki bir soruya “diğerlerinin de sorumluluğu var” şeklinde yanıt verdi.

Zelenski, “Sanırım bütün ordu komutanları, emirleri veren herkes cezalandırılmalı” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı suçlamaları reddediyor ve görüntülerle fotoğrafların Kiev’in provokasyonu olduğunu iddia ediyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de Pazar günü yaptığı açıklamada Rus güçlerin kontrollerindeki Çerniv, Harkiv ve Kiev bölgelerinde savaş kuralları ihlalleri yapıldığına dair vakalar bulduğunu belirtti.


İLGİLİ HABERLER
Kiev Çevresinde Yıkım
Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bucha’daki görüntülerden sorumlu olanların cezalandırılması gerektiğini söylerken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Bucha’da ölümlerin Avrupa’da on yıllardır görülmeyen vahşet olduğunu belirtti.

Zelenski CBS’e mülakatında ayrıca Rus güçlerin 24 Şubat öncesi sınırlara çekilmesi gerektiğini de söyledi.

Başkent Kiev yakınındaki Bucha'da Rus askerlerinin çekilmesinin ardından sokaklarda bazıları elleri arkalarından bağlı cansız bedenler bulunmuştu.

Bucha Belediye Başkanı da Rus işgali sırasında 300'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelenski: “Bu bir soykırım” Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

İlginç mayın temizleme yöntemi

İlginç mayın temizleme yöntemi

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

İşte Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

İşte Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

'İftar Zamanı'

'İftar Zamanı'

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:35:18