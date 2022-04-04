Zelenski: “Bu bir soykırım”

Zelenski’nin açıklamaları başkent Kiev yakınlarındaki Bucha’da Rus askerlerinin çekilmesinin ardından sokaklarda cansız bedenlerin bulunmasının ardından geldi.



Zelenski bu açıklamayı Amerikan CBS televizyonuna yaptı.



Ukrayna Devlet Başkanı, “Bu soykırım. Bütün bir ulusun ve insanlarının yok edilmesi” ifadelerini kullandı.



Zelenski, “Ukrayna’nın vatandaşlarıyız ve Rus Federasyonu’nun politikasına zorlanmak istemiyoruz. Bu nedenden dolayı yok ediliyoruz” dedi.



Zelenski, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in sorumlu tutulup tutulmaması gerektiği yönündeki bir soruya “diğerlerinin de sorumluluğu var” şeklinde yanıt verdi.



Zelenski, “Sanırım bütün ordu komutanları, emirleri veren herkes cezalandırılmalı” dedi.



Rusya Savunma Bakanlığı suçlamaları reddediyor ve görüntülerle fotoğrafların Kiev’in provokasyonu olduğunu iddia ediyor.



İnsan Hakları İzleme Örgütü de Pazar günü yaptığı açıklamada Rus güçlerin kontrollerindeki Çerniv, Harkiv ve Kiev bölgelerinde savaş kuralları ihlalleri yapıldığına dair vakalar bulduğunu belirtti.





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Kiev Çevresinde Yıkım

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bucha’daki görüntülerden sorumlu olanların cezalandırılması gerektiğini söylerken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Bucha’da ölümlerin Avrupa’da on yıllardır görülmeyen vahşet olduğunu belirtti.



Zelenski CBS’e mülakatında ayrıca Rus güçlerin 24 Şubat öncesi sınırlara çekilmesi gerektiğini de söyledi.



Başkent Kiev yakınındaki Bucha'da Rus askerlerinin çekilmesinin ardından sokaklarda bazıları elleri arkalarından bağlı cansız bedenler bulunmuştu.



Bucha Belediye Başkanı da Rus işgali sırasında 300'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtmişti.