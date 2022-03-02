Zelenskiy’i öldürmeye gönderilen Raus yanlısı Çeçen grup yok edildi

Bir Türk haber ajansınıngöre, haberine göre, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu.Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, “Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veriniz ne de toprağımızı” dedi.Rusya’nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkov gece gündüz bombardımana tutuluyor.Akşam saatlerinde düzenlenen bombardıman geceyi gündüze çevirdi. Harkov Valisi Aleg Sinegubov yaptığı açıklamada, Rusya’nın savaş suçu işlediğini ifade ederek, "Bugün roketler şehrin merkezindeki hastaneye ve üniversiteye düştü. Sivil insanlar eczaneye, markete gidiyorlardı. Aralarında çocuklarında olduğu siviller hayatını kaybetti” dedi.Hava saldırısında çok katlı binaların da zarar gördüğünü aktaran Sinegubov, “Hala birçok insan yığınların altında. Bu tarz hareketler savaş suçudur ve en sert şekilde cezalandırılmalıdır. İnsan hayatı en değerli şeydir. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Barışı getireceğiz" dedi.Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya tarafından sabah saatlerinde Harkov’a düzenlenen saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 35'den fazla kişinin ise yaraladığını açıklamıştı.