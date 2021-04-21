Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy kritik yasaya onay verdi /21 Nisan 2021 19:53

Zelenskiy kritik yasaya onay verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yedek statüdeki kişilerin seferberlik ilan edilmeden askere çağırılmasına izin veren yasayı onayladı.

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Rusya ile ülkenin doğusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Mart ayı sonunda Ukrayna parlamentosundan geçen yasa Ukrayna ordusunda silah başındaki asker sayısının önemli ölçüde artırılmasına olanak sağlıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu sayede askeri birliklerin hızlı bir şekilde yedek kuvvetlerle donatımı mümkün kılınacak ve saldırı anında birliklerin savaşma kapasitesi artırılacak” ifadesi yer aldı.

14 BİN CAN KAYBI

Kiev ve Moskova, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbass’ta 2014 yılından beri süren çatışmalarda tansiyonun yeniden yükselmesinden dolayı birbirlerini suçluyor. Ukrayna çatışmalarda 14 bin kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor.

Ukrayna, Batılı müttefikleri ve NATO Rusya’yı Ukrayna sınırına ve Kırım’a “provakatif” bir şekilde asker konuşlandırmak ile suçlarken Rusya, ABD ve NATO’yu Karadeniz’de “provokatif eylemlerde” bulunmakla suçluyor.
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