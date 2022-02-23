Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in teklifi kabul edildi /23 Şubat 2022 23:29

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in teklifi kabul edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 24 Şubat 2022 saat 00:00'dan (TSİ 01:00) itibaren 30 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi önerisini kabul etti.

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Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı Rusya tarafından resmen tanınmasının ardından diplomatik gelişmeler hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak, Ukrayna Parlamentosu, ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden Kuzey Akım 2 Projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
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