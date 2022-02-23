Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan yeni açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlıklarını tanıma kararı alması üzerine toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. "Donbass'a saldırmayacağız, durumu diplomatik yollarla çözmek istiyoruz" diyen Kuleba, "Rusya'yı çerçevelememiz ve caydırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



“Bu meclisteki her milleti uyarıyorum, Başkan Putin Ukrayna'ya karşı saldırganlığını sürdürebileceğine karar verirse, hiç kimse bu krizin dışında kalamayacak, hükümetiniz ve halkınız, hükümetimiz ve halkımızla birlikte bunun acı sonuçlarıyla karşılaşacaktır. Bu yüzden bu son fırsat üzerine harekete geçmeli ve Rusya'yı olduğu yerde durdurmalıyız. Başkan Putin'in tek başına durmayacağı açık.”



"Rusya, Ukrayna'da durmayacak. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi, kelimenin tam anlamıyla tüm kuralları çiğnemeyi başarırsa, diğer oyuncular ondan ilham alacak ve onun yolunu takip edecek. Şimdi yapmaya çalıştığı şey, BM’nin zayıf, kararsız ve temel ilkelerini savunmaktan aciz olduğunu kanıtlamaktır. Bu kurallar Rusya'ya ve Putin'e uygulanmazsa, BM Rusya için diğer uluslara önderlik etmede nasıl bir rol görüyor olacak?”



"Dün BM Genel Sekreteri'nin açıklamasını memnuniyetle karşıladığımı bildirmek istiyorum. Bizim kararlı ve doğru kelimelerle harekete geçmemiz lazım. Rusya gerilimi tırmandırma eğilimi gösteriyor. Rusya'yı çerçevelememiz ve caydırmamız gerekiyor."



"BM harekete geçerse Rusya'yı durdurabiliriz, yardıma ihtiyacımız var. Donbass'a saldırmayacağız, durumu diplomatik yollarla çözmek istiyoruz"



"BM yalnızca kınama değil eyleme geçebilecek bir kuruluş. Kanlı çatışmayı önlememiz gerekiyor. Aksi takdirde binlerce kişi hayatını kaybedecek, yaralanacak. Ukrayna bunu durdurmak istiyor."



"Barışçıl çözümler dışında hiçbir alternatif yol görmüyoruz. Diplomasiyi kullanabiliriz, insanları kurtarabiliriz Rusya gerilimi sürdürse de."



"Dombas'ta saldırıya geçmeyi planlamıyoruz. Dostlarımızla birlikte durumu diplomatik diyalog çerçevesinde çözmek istiyoruz."



"Rusya'yı caydırmak için elinizden geleni yapın. Avrupa'nın merkezinde gerilimi artıracak bu savaşı engelleyin. Rusya güvenlik krizinin bitmesi gerekmekte. Biz tüm devletlere çağrıda bulunmak istiyoruz; lütfen durumun değişmesini kabul etmeyin."



"Bütün sorunları diplomasi yoluyla çözmek istiyoruz, tüm muhtemel senaryolar için hazırız. Halkımızı ve topraklarımızı korumaya hazırız. Eğer Rusya Federasyonu topraklarımıza saldırırsa Ukrayna topraklarını savunma hakkından vazgeçmeyecektir."